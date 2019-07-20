Kırmızı halı devrimi
It-girl Dila Tarkan, film galasına sneaker’la katıldı. Peki bu hamlesiyle faul yaptı mı?
Hemen “Böyle de galaya mı gidilir?” demeyelim.
Söz konusu çocuk filmi olduğunda gayet de gidilebiliyor.
Ülkemizin yeni it-girl’lerinden Dila Tarkan, bunun güzel bir göstergesi.
Puantiyeli elbisesi hem sezon trendi hem de yaşına uygun.
Sneaker yerine açık ince bantlı bir ayakkabıyla takımlasaydı bir hayli havalı olurdu. Ama sneaker’la da spor-şıklığı yakalamış.
Başındaki toplu taç da bunun tamamlayıcısı.
Tek yadırgadığım kolundaki plastik toplu çanta oldu. Hem başta hem de kolunda toplar, yoruyor. Ezcümle iki top bir sahaya çok fazla... Ama genel olarak tribünlerde görmek istediğimiz manzaralar...
Kendall Jenner da puantiyeli elbiseyi sneaker’la tamamlamıştı.
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