Kırkyalan”ın galası yapıldı

Başrollerini Oğuzhan Uğur, Timur Acar, Ferdi Sancar, Berat Yenilmez, Hakan Meriçliler, Ceren Taşçı ve Zeynep Alkan’ın paylaştığı “Kırkyalan” filmi izleyici ile buluştu. Kanyon Cinemaximum’da yapılan galaya filmin oyuncularının yanı sıra iş ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan, “Güzel bir film yaptığımıza inanıyoruz. Sevgili yapımcımız Rüyhan Duralı’nın hikayesiydi. Çok keyif aldık” dedi.



Ayşe Alkan - Zeynep Alkan - Hamdi Alkan - Selen Görgüzel



Zeynep Alkan



Timur Acar - Eda Özerkan







