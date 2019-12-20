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20.12.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

Kırkyalan”ın galası yapıldı

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Kırkyalan”ın galası yapıldı

Hamdi Alkan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu gerçek bir Trakya komedisi olan “Kırkyalan”ın galası önceki akşam Kanyon Cinemaximum’da yapıldı.

Başrollerini Oğuzhan Uğur, Timur Acar, Ferdi Sancar, Berat Yenilmez, Hakan Meriçliler, Ceren Taşçı ve Zeynep Alkan’ın paylaştığı “Kırkyalan” filmi izleyici ile buluştu. Kanyon Cinemaximum’da yapılan galaya filmin oyuncularının yanı sıra iş ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan, “Güzel bir film yaptığımıza inanıyoruz. Sevgili yapımcımız Rüyhan Duralı’nın hikayesiydi. Çok keyif aldık” dedi. 

Kırkyalan”ın galası yapıldı

Ayşe Alkan - Zeynep Alkan - Hamdi Alkan - Selen Görgüzel
Kırkyalan”ın galası yapıldı

Zeynep Alkan
Kırkyalan”ın galası yapıldı

Timur Acar - Eda Özerkan
Kırkyalan”ın galası yapıldı



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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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