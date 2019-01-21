Kırgınlık sona erdi
İzzet Yıldızhan, önceki akşam Kıbrıs’taki Nuhun Gemisi Deluxe Hotel’de konser verdi. Sahne öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, uzun yıllar arasının açık olduğu İbrahim Tatlıses’le ilgili soruları yanıtladı.
Geçtiğimiz hafta İbrahim Tatlıses’in annesi Leyla Tatlı’nın cenaze törenine katılan Yıldızhan, aralarındaki küslüğün sona erdiğini ifade etti. Yıldızhan, “İbrahim Tatlıses’in annesine Allah’tan rahmet diliyorum. Kendisine ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Ben böyle bir günde yanında oldum, çok da iyi karşılandım, sağ olsunlar. Biz zaten kötü bir şey yaşamamıştık. Eski dost, abi-kardeştik yani. Bundan sonra hep yanında olacağım. Aramızda bir kırgınlık kalmadı” dedi.
Alişan korkmasın
İzzet Yıldızhan, Alişan’ın yaptığı “İzzet Yıldızhan’ın çocuklarına harcadığı parayı duyduktan sonra halime şükrediyorum” açıklaması üzerine “Ben çocuklarımın aylık masrafı 100 bin TL demek istemedim. Yıllık demek istedim, yanlış anlaşıldım. Ama Alişan korkmasın. Evlat gibisi
var mı” dedi.
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