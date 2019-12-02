Kimya Hatun kimdir? Kimya Hatun neden -nasıl öldü?
Hande Erçel, Türk-İran ortak yapımı ‘Mest-i Aşk’ filminde, Kimya Hatun karakterine hayat verdi. Filmin haberleri ardından Kimya Hatun’un hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki, Kimya Hatun kimdir? Kimya Hatun neden, nasıl öldü?
Kimya Hatun, Mevlana'nın ikinci eşi Kerra Hatun'un kızıdır. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin gönül dünyasında büyük değişikliklere sebep olan Şems ile evlenen ancak genç yaşta hayatını kaybeden Kimya Hatun’un hayatı ve ölümüyle ilgili farklı yorumlar bulunmaktadır.
Mevlana'nın küçük oğlu Alaeddin Çelebi'yle birlikte büyüyen, sonrasında ona aşık olan Kimya Hatun'un bu aşka rağmen Şems'le evlendiği iddia edilmektedir. Yaşayamadığı aşkı nedeniyle yataklara düşen Kimya Hatun'un bu nedenle öldüğü de bir diğer iddia.
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