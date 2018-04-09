Kimse beni bitiremez
“Mehmed Bir Cihan Fatihi”nin bu akşam ekrana gelecek bölümünde, Sultan Mehmed’in hamlesi sayesinde Haçlı birliğinin sağlanamaması, Bizans Sarayı’nı karıştırıyor.
Yaşanan olaylar sonrasında Konstantinos’un emriyle kapıları kapatılan şehirde bulunan Türkler, Bizans askerleri tarafından sorguya çekiliyor. Öte yandan Melike, kıskançlığına yenilerek yaptığı hamle sayesinde Sultan Mehmed’in herkesten gizlediği sırrını öğreniyor. Öğrendikleri Çandarlı Halil Paşa’yı da harekete geçiriyor. Sultan Mehmed’in etrafındaki çember giderek daralıyor.
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