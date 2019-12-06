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06.12.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Kimbureyhan kimdir, kaç yaşında? Kimbureyhan'ın gerçek adı

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Kimbureyhan kimdir, kaç yaşında? Kimbureyhan'ın gerçek adı

Issız Duvarlar şarkısıyla müzik dünyasına merhaba diyen Kimbureyhan’ın klibinde kullanılan sahneler ve dekorlarla Aleyna Tilki’nin ‘Sen Olsan Bari’ klibindeki sahnelere benzediği iddia edildi. Haberler ardından Kimbureyhan’ın hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Kimbureyhan kimdir, kaç yaşında?

Asıl adı Reyhan Taghan olan sanatçı, Kimbureyhan olarak biliniyor. Sosyal medyanın parlayan yıldızlarından olan Reyhan Taghan, 31 Aralık 1999 tarihinde dünyaya geldi. Genellikle Karadeniz yörelerinin türkü ve şarkılarını seslendiren Kimbureyhan, aslen Tekirdağlı. Youtube video kanalında müzik, röportaj, güzellik, kendin yap, vlog challange deney ve şaka videoları yayınlamaktadır.

 

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