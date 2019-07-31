Killa Hakan kimdir? Killa Hakan kaç yaşında ve nereli?
Norm Ender’in 'Mekanın Sahibi' şarkısıyla başlayan rap savaşları, Killa Hakan, Ceza, Ezhel ve Ben Fero'nun 'Fight Kulüp'üyle daha da kızıştı. Şarkının ardından Killa Hakan'nın kim olduğunu merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, Killa Hakan kimdir?
Rap müzik camiasının son günlerde en çok konuşulan isimlerinden olan Killa Hakan'ın asıl ismi Hakan Durmuş'dur ve Almanya'da dünyaya gelmiştir. İşte, Killa Hakan hakkında tüm detaylar...
Asıl adı Hakan Durmuş olan Killa Hakan, 3 Mart 1973 tarihinde dünyaya gelmiştir. Ailesi 1960 yıllarda Trabzon'dan işçi olarak Almanya'ya göç etmiştir. Babası Ali Rıza Durmuş güreşçidir.
Killa Hakan Almanya Kreuzberg'te doğup büyümüş ve okumuştur. Getto hayat yaşayan Hakan sokaklarla erken yaşta tanışmış ve genç yaşlarında hapse girmiştir. Cezaevi yıllarında sürekli sözler yazmıştır.
Almanya'da Yabancı Rap yapmak yerine Türkçe Rap yapmış ve zamanla Avrupa'da isim yapmıştır.. Almanya'da sosyal işlerle uğraşan Killa Hakan, Avrupa'da Türkçe Rap Satmak ve Türkçe Dilini Avrupa'ya Tanıtmayı amaçladığını aktarmıştır.
Şarkılarında devamlı söylediği "36" sayısı; doğup, büyüdüğü Kreuzberg City' nin posta kodu numarasıdır.
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