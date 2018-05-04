Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık kimdir, kaç yaşında?
Kibariye'nin 1999 senesinde hayatını birleştirdiği eşi Ali Küçükbalçık, hakkındaki iddialarla gündeme geldi. Kibariye’den 20 yaş küçük olan Ali Küçükbalçık’ın Lübnan uyruklu bir kadınla yasak aşk yaşadığı ve Küçükbalçık’ın Kıbrıs’ta yer alan kumarhanelerde Lübnan asıllı kadın arkadaşıyla kumar oynayarak servetini kumar masasında kaybettiği iddia edildi. Söylentiler ardından Ali Küçükbalçık’nın yaşı ve mesleği merak konusu oldu. Peki Kibariye’nin eşi olarak tanıdığımız Ali Küçükbalçık kimdir?
Aslen İzmirli olan Ali Küçükbalçık, 1981 yılında doğdu. 1999 yılında kendisinden 20 yaş büyük olan Kibariye ile evlendi. Çiftin Birgül Küçükbalçık isminde bir kızları var İş adamı olan Ali Kuçukbalçık, Sanem Sanat Turizm ve bir döner marka zincirinin sahibidir. 6 Ağustos 2014 tarihinde Yunan Adası Mikonos’a gidip 1 hafta tatil yapan Ali Küçükbalçık, kumar oynadığı sırada aynı yerde tatil yapan Türk bir turist tarafından görüntülenmişti.
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