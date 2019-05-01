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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.05.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

Kibariye kimdir, kızı kaç yaşında?

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Kibariye kimdir, kızı kaç yaşında?

Ünlü şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, Bülent Burak ile 30 Nisan Pazartesi günü Ataköy'de bulunan bir mekanda evlendi. Evlilik haberi ardından Kibariye’nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Kibariye kimdir, nasıl ünlü oldu, kızı kaç yaşında?

Türk Arabesk-pop müzik şarkıcısı Kibariye, 10 Ağustos 1960 tarihinde Manisa’da dünyaya geldi. Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, 10 Ağustos 1960 yılında Çingene kökenli. Ailede daha sonra 8 kardeşi oldu. Ailesi pamuk ve tütün toplayıcılığı ile geçinmekteydi. Ailesinin geçim sıkıntısı nedeniyle hiç okula gitmedi. İlk olarak Akhisar’da bir gazinoda sahne aldı.

MÜZİK KARİYERİ

1980'lerde İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı'na gelen tüm sanatçıların dikkatini çekti. Bunlar arasında Muzaffer Özpınar da vardı. İzmir'den İstanbul'a gelen Kibariye'nin kaderi de böylece değişmeye başlamış olur. Gazinocu Turgut Akyüz tarafından çok beğenilen Kibariye Stardust gazinosunda sahne almaya başladı.

1982'de ilk kez bir sinema filminde rol aldı. Kibariye Kim Bilir adlı parça ile çıkış yakalar ve 1981'den 1990'lara 21 albüm yaptı. Halkın Kibariye'ye gösterdiği yoğun ilgi çeşitli gazinolarda gece kulüplerinde Anadolu ve Avrupa turnelerinde çalışması sağlamış oldu. Bu çıkış Özel TV kanallarının da ilgisini çekti. İlk show programı "Darısı Başınıza" isimli evlendirmeyi konu alan eğlence programı ile Kanal 6 ile başladı daha sonra "Eğlen Coş İşte Kiboş" ismi ile atv'de devam etti. Star TV'de "Kibariye Show" ile ve son olarak TGRT'de yapılan program ile sona ererdi. Ardından 2011 yılı Ekim ayında Kanaltürk'te Kibariyeisimli programa başladı. Kibariye’nin bugüne kadar çalışmış olduğu şirketler Süper Atlas Plak-SembolPlak, Bayşu Müzik, Makro Müzik-Banko ve Prestij Müzik'tir. 3 ocak 2017 itibarı ile Fox tv'de "Ben Söylerim" adlı ses yarışmasında Serdar Ortaç ile birlikte jüri üyeliği yaptı.

Son olarak da atv'de yayınlanan Oryantal Star yarışmasında jürilik yapmıştır. 2016 yılında 85. İZMİR Enternasyonal Fuarı'nda Tepecik Filarmoni Orkestrası ile birlikte konser veren Kibariye, İstanbul Maçka'da gazino günlerini yaşatmak için düzenlenen Küçükçiftlik Park'ta ki Yeni Bi’ Fest'te Kenan Doğulu ile birlikte sahne aldı.

EVLİLİĞİ

21 Aralık 1979'da taksi şoförü Tunay Ürek ile evlendi. Ve yıllar sonra boşandı. 1999 yılında İkinci evliliğini Ali Küçükbalçık ile yapan Kibariye'nin bu evliliğinden 2000 doğumlu, Birgül adında bir kızı var.

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