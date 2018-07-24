Kibariye boşanıyor mu? İddialara Ali Küçükbalçık’dan fotoğraflı yanıt
Şarkıcı Kibariye ve kendisinden 19 yaş küçük olan eşi Ali Küçükbalçık son ayların en çok gündeme gelen çiftlerinden biri oldu. Birkaç ay önce Lübnanlı bir spor hocası ile aşk yaşadığı ve borçları nedeniyle evlerine haciz getirdiği konuşulan Ali Küçükbalçık, yeni iddialarla gündeme geldi. Bu iddialarla birlikte boşanma söylentileri de yayılmaya başladı. Peki, Kibariye Ali Küçükbalçık’dan boşanıyor mu?
Aldatıldığı haberlerine rağmen eşinin arkasında duran Kibariye, "Bir günlük kaçamak için boşanmam. Trilyonlar içinde 10 milyon gitmiş, önemli değil. Para kazanılır, borçlar ödenir. Önemli olan bir daha hata yapmaması. Başkasına aşık olursa o zaman boşarım. Ama şimdilik kofti bir durum yok" demişti.
BEN KİBARİYE’NİN EŞİYİM
Ali Küçükbalçık, bu açıklamadan kısa bir süre sonra yine bir kadınla samimi görüntüler verdi. Kibariye’nin bu görüntülerin ardından eşini yeniden affedip affetmeyeceği merak edilirken başka bir iddia ortaya atıldı! Ali Küçükbalçık kız arkadaşlarıyla Bodrum-Yalıkavak’taki Tren Beach’te eğlendi. Yanında eşi Kibariye yoktu. Ali Küçükbalçık’a 1.370 TL hesap geldi. Ancak üzerinden 800 TL çıktı. “Ben Kibariye’nin eşiyim. Para veremem” deyince işletme sahibi, Ali Küçükbalçık’ı dışarı attırdı. Bir daha alınmaması için de talimat verdi.
BOŞANIYOR MU?
Tüm bu haberler, boşanma iddialarını da beraberinde getirdi. Onur Akay yazısında, "Kibariye bu sefer, kocası tarafından yakın bir arkadaşı ile aldatıldı. Bu sefer durum kofti ve "Belgelensin, affetmem" diyen Kibariye boşanıyor!" ifadelerini kullandı. Boşanma iddialarına yanıt ise Ali Küçükbalçık’dan geldi. Küçükbalçık, eşi ile çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak söylentileri yalanladı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle