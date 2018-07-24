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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
24.07.2018 - 09:59, Son Güncelleme:

Kibariye boşanıyor mu? İddialara Ali Küçükbalçık’dan fotoğraflı yanıt

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Kibariye boşanıyor mu? İddialara Ali Küçükbalçık’dan fotoğraflı yanıt

Şarkıcı Kibariye ve kendisinden 19 yaş küçük olan eşi Ali Küçükbalçık son ayların en çok gündeme gelen çiftlerinden biri oldu. Birkaç ay önce Lübnanlı bir spor hocası ile aşk yaşadığı ve borçları nedeniyle evlerine haciz getirdiği konuşulan Ali Küçükbalçık, yeni iddialarla gündeme geldi. Bu iddialarla birlikte boşanma söylentileri de yayılmaya başladı. Peki, Kibariye Ali Küçükbalçık’dan boşanıyor mu?

Aldatıldığı haberlerine rağmen eşinin arkasında duran Kibariye, "Bir günlük kaçamak için boşanmam. Trilyonlar içinde 10 milyon gitmiş, önemli değil. Para kazanılır, borçlar ödenir. Önemli olan bir daha hata yapmaması. Başkasına aşık olursa o zaman boşarım. Ama şimdilik kofti bir durum yok" demişti.

BEN KİBARİYE’NİN EŞİYİM

Ali Küçükbalçık, bu açıklamadan kısa bir süre sonra yine bir kadınla samimi görüntüler verdi. Kibariye’nin bu görüntülerin ardından eşini yeniden affedip affetmeyeceği merak edilirken başka bir iddia ortaya atıldı! Ali Küçükbalçık kız arkadaşlarıyla Bodrum-Yalıkavak’taki Tren Beach’te eğlendi. Yanında eşi Kibariye yoktu. Ali Küçükbalçık’a 1.370 TL hesap geldi. Ancak üzerinden 800 TL çıktı. “Ben Kibariye’nin eşiyim. Para veremem” deyince işletme sahibi, Ali Küçükbalçık’ı dışarı attırdı. Bir daha alınmaması için de talimat verdi.

BOŞANIYOR MU?

Tüm bu haberler, boşanma iddialarını da beraberinde getirdi. Onur Akay yazısında, "Kibariye bu sefer, kocası tarafından yakın bir arkadaşı ile aldatıldı. Bu sefer durum kofti ve "Belgelensin, affetmem" diyen Kibariye boşanıyor!" ifadelerini kullandı. Boşanma iddialarına yanıt ise Ali Küçükbalçık’dan geldi. Küçükbalçık, eşi ile çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak söylentileri yalanladı.

Kibariye boşanıyor mu İddialara Ali Küçükbalçık’dan fotoğraflı yanıt

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