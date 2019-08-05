Khaleesi Funda
Funda Arar’ın sahne için seçtiği kostümde de görüyoruz ki, özgün ve şık olmak o kadar zor değilmiş!
Funda Arar’ın deri detaylı ve taşlı elbisesini tek kelimeyle özetlersek bu “harika” olur.
Dekoltesi çok zarif.
Belini incecik gösteren deri detayı muhteşem. Boynundaki tasmayla paslaşması işi daha da iyi hale getiriyor.
Biraz “Game of Thrones” kostümlerini anımsattı. Yırtmacı da gizli kahraman, elbise dümdüz olsaydı şüphesiz bu etkiyi yaratmazdı.
Arar’ın seçimi son dönemdeki sahne kostümü kirliliğinde ilaç gibi geldi. Özgün ve şık olarak rakiplerine gol attı.
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