Kevin Spacey kimdir? Kevin Spacey biyografisi
Cinsel taciz iddialarıyla gündeme gelen Oscar ödüllü aktör Kevin Spacey, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla söylentilere yanıt verdi. Paylaşım ardından Kevin Spacey’in hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Kevin Spacey kimdir?
İki kere Oscar ödülünü kazanan Amerikalı tiyatro ve sinema oyuncusu ve yönetmen Kevin Spacey, 26 Temmuz 1959 tarihinde dünyaya geldi. Teknik yazar olan Thomas Geoffrey Fowler ve sekreter olan Kathleen (Spacey)'in üçüncü çocukları olan Kevin Spacey Kaliforniya'da büyüdü.
Televizyon ve sinema filmlerinde yardımcı oyunculuk yapmaya başlamadan önce kariyerine 1980'lerde tiyatro oyuncusu olarak başladı. 1990'larda oynadığı fimlerle büyük beğeni kazandı. 1995 yılında rol aldığı Olağan Şüpheliler filmindeki performansı ile en iyi yardımcı erkek oyuncu oscarını kazanarak kariyerinin zirvesine çıktı. Bu başarıyı 1999 yılında Amerikan Güzeli filmindeki sıradışı oyunculuğu takip etti ve bu filmi ile En iyi Erkek Oyuncu oscarını kazandı. Spacey, Se7en, Pay It Forward, The Usual Suspects, L.A. Confidential, ve en son filmi Superman Returns gibi iz bırakan birçok Hollywood filminde rol almıştır. Kendi seslendirmesi ile Call Of Duty Advanced Warfare'de Jonathan Irons isimli kötü karakter tarafından canlandırılmıştır.
18 Mart 2011'de, Netflix dizisi House of Cards'da Frank Underwood rolü için adı duyuruldu. 2013'te 65. Primetine Emmy Ödülleri'nde Drama Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Emmy Ödülü'ne aday gösterildi. Bu bir internet televizyonu dizisi için ilkti. En sonunda 72. Altın Küre Ödülleri'nde drama dizileri için en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı ve 21. SAG Ödülleri için 2. sezondaki performansıyla SAG'ın Drama Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne aday gösterildi.
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