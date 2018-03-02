Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu, ‘Hadi Be’nin konuğu, şarkıcı Aynur Aydın oldu. Genç şarkıcı bilinmeyenlerini ve merak edilenlerini anlattı.
'Çok zeki de değildim'
Almanya’da doğup büyüdüm. “İşporta” şarkısını söylememe rağmen bu kelimenin anlamını bilmiyordum. Müzik hayatım çok ilginç başladı. Okulda çok kötüydüm. Başka çarem yoktu. Çok zeki de değildim! Ancak müziğe çok yatkındım. Kabiliyetli olduğum tek alan buydu. Almanya’da bir spor yarışına katılmıştım. Bin kişi iştirak etti, ben 999’uncu oldum. Çok acı. Çok üzüldüm. Babam da dedi ki; ‘Sakın üzülme, bir kişi senden daha kötü’...
‘Keşke ilk sevgilimle çıkmasaydım’
Aynur Aydın, en büyük pişmanlığını soran bir izleyiciye şöyle yanıt verdi: “Keşke ilk sevgilimle çıkmasaydım. Ona pişmanım mesela. Olmasa da olurmuş. Hem çok çirkindi hem de beni çok üzdü.”
‘Aleyna hayatımı renklendirdi’
17 yaşındaki Aleyna Tilki ile arkadaş olan ve onunla çektiği eğlenceli videoları sosyal medyada paylaşan 32 yaşındaki Aynur Aydın, genç şarkıcı için “Bence çok tatlı. Çok şirin. İyi ki var. Hayatıma girdi, renklendirdi. Çok da güzel oldu. Çok tatlı bir arkadaşım oldu. Ve benden çok daha genç, onun için hep böyle dik ve genç kalacağım” dedi.
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