Kerimcan kesenin ağzını açtı! Otomobiline servet ödedi
Sosyal medyada paylaştığı videolarla adını duyuran Kerimcan Durmaz kendisine yeni otomobil aldı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla yıldızı parlayan daha sonra DJ'liğe yönelen Kerimcan Durmaz kesenin ağzını açtı.
700 bin TL değerinde bir otomobil alan Durmaz, aracının görüntülerini ınstagram hesabından 'Arabam griydi ve yeniden tasarlandı.' notuyla paylaştı.
Durmaz, otomobilinin plakasını da ’34 KCD…’ olarak tasarlattı.
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