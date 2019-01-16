Kerimcan Durmaz: Annesinin hasta olduğunu bilmiyordum!
Kerimcan Durmaz önceki akşam gittiği mekan çıkışı görüntülendi. Geçtiğimiz hafta annesini kaybeden Hande Erçel'e "bazlama surat" dediği için eleştiri oklarının hedefi olan Durmaz, kendini savundu: Hande'ye baş sağlığı diledim...
"Önceden birinin vesilesi ile böyle bir şey söylemiş olabilirim ama o durumla bu durum başka. Ben sadece baş sağlığı dilemek istedim. Ben Hande'nin annesinin hastalığından habersizdim. Bunu kasten ve bilerek yapıyor olsaydım haklılardı. O konu çok eski bir konu, şuan yaşananlar ise çok yeni. Ben insanlık görevimi yapıp baş sağlığı diledim. Kim olsa dilerdim. O sözler ve tepkiler bana çok saçma geldi."
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