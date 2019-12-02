Kerem'den ayna pozu
Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Kerem Bürsin, son paylaşımıyla çok konuşuldu.
Geçtiğimiz haftalarda adı Youtuber Duygu Özaslan ile aşk dedikodularına karışan Kerem Bürsin, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Yarı çıplak bir halde, elinde fotoğraf makinesi, aynanın karşısında poz veren Bürsin’in kaslı vücudu dikkat çekti.
Oyuncunun bu karesi, 200 bine yakın beğeni alırken, bazı takipçileri yakışıklı oyuncuya ‘Sana mı bakmalıyız yoksa kameraya mı?’ gibi yorumlar yaptı.
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