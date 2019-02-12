Kerem Bürsin'den o iddialara tek kelimelik yanıt
“Evlilik sözleşmesi krizi” haberlerine ilk yanıt Kerem Bürsin’den geldi.
Kerem Bürsin-Serenay Sarıkaya çiftinin “evlilik sözleşmesi” krizi yaşadığı iddia edilmişti. Haberlere göre; Serenay Sarıkaya ile evlenmeyi çok isteyen Kerem Bürsin, önceki gün sevgilisine evlenme teklifinde bulundu. Teklifi sevinçle karşılayan Sarıkaya, sohbet sırasında ‘Evlilik sözleşmesi’ yapmayı teklif etti. Buna çok şaşıran Kerem Bürsin sevgilisine tepki gösterdi.
Bu iddialara ilk tepki Bürsin’den geldi.
Bürsin bu haberlere tek kelimeyle cevap verdi: Bullshit (Saçmalık)
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