Kerem Bursin ve Serenay Sarıkaya ayrıldı mı? İlk kez..
2015 yılından bu yana aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, ikilisinden şaşırtan bir haber geldi. 2. Sayfa'nın haberine göre; 2015 yılından bu yana aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin çifti ayrıldı ve ayrılık haberi doğrulandı. Aynı reklam projesinde yer aldıktan sonra beraber olmaya başlayan ikili sık sık ayrılık iddialarıyla gündeme gelse de söylentileri yalanlıyorlardı.
Ayrıldıkları yönündeki haberleri birçok kez yalanlayan çift ayrılma iddialarını reddetse de bugün çıkan bir haberle ayrılık iddiası doğrulandı. Kerem Bürsin bu sabah itibarıyla birlikte yaşadıkları evden de taşındı. Serenay Sarıkaya’nın yüzlerce fotoğrafı arasında Bürsin’le birlikte göründüğü sadece tek bir karenin kalması, iddiaları doğrular nitelikteydi.
Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, yapılan anketlerde açık ara "en beğenilen çift" seçiliyordu...
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