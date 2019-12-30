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Haber Giriş: 30.12.2019 - 14:19,Son Güncelleme:/

Kerem Bürsin, Tarık Akan'ın rolünü mü oynayacak?

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Kerem Bürsin, Tarık Akan'ın rolünü mü oynayacak?

Tarık Akan ile Türkan Şoray'ın başrollerini paylaştığı 1977 yapımı Baraj filminin dizi uyarlaması için Kerem Bursin'e teklif götürüldü. Kerem Bursin, kabul ettiği takdirde Biran Damla Yıldız ile başrolü paylaşacak.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Baraj dizisinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın rollerini kimin oynacağı belli olmak üzere. Türkan Şoray'ı Biran Damla Yıldız oynayacak. Tarık Akan'ın Orhan rolü için ise Kerem Bursin'e teklif götürüldü.

 

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