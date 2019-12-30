Kerem Bürsin, Tarık Akan'ın rolünü mü oynayacak?

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Baraj dizisinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın rollerini kimin oynacağı belli olmak üzere. Türkan Şoray'ı Biran Damla Yıldız oynayacak. Tarık Akan'ın Orhan rolü için ise Kerem Bursin'e teklif götürüldü.