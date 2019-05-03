Kerem Bürsin Amsterdam yolcusu
Kerem Bürsin, ortak yapımcısı olduğu geçtiğimiz yıl yayınlanan ‘Yaşamayanlar’ dizisi için Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a gidecek. Oyuncu, dizinin yeniden çekilmesi için Netflix’le görüşme yapacak.
KEREM Bürsin, başrolünde yer aldığı ve geçtiğimiz yıl BluTV’de yayınlanan “Yaşamayanlar” dizisi için Amsterdam’a gidecek. Bürsin’in başrolleri Birkan Sokullu, Elçin Sangu ve Selma Ergenç’le paylaştığı dizi, geçen yıl temmuz ayında başlayıp ekim ayında sona ermişti. Dizi, bir başka dijital yayın platformu olan Netflix’ten aldığı uluslararası geri dönüşlerden sonra ünlü dijital yayın platformunun radarına girdi. Bunun üzerine dizinin ortak yapımcısı da olan ünlü oyuncu Amsterdam’a giderek Netflix’le konuyla ilgili detayları görüşecek. Anlaşmaya varılıp dizinin sürmesi durumunda aynı oyuncu kadrosunun diziye devam edip etmeyeceği ise merak konusu.
GELEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR
Uzun süredir birlikte olduğu Serenay Sarıkaya ile ayrılan Kerem Bürsin kendini işe verdi. “Yaşamayanlar” dizisinin haricinde gelen farklı rol tekliflerini de değerlendiren Bürsin, içine sinen bir projede de yer almayı düşünüyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle