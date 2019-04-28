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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Moda Konseyi'nde bu hafta.... Fotoğraf: Muhsin Akgün
28.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kentte mini giyme rehberi

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Kentte mini giyme rehberi

Mini etek ve şortlar geri döndü. Hatta dönmek ne kelime, baharın en önemli trendi olarak öne çıktı. Moda Konseyi araştırdı: Bu trendi kent yaşamına nasıl uyarlarız?

- Aslı Barış: Bu hafta biraz trendler üzerinden gidelim. Mini modası döndü. Mini şortlar, etekler her yerde. Ben ceketle giyme fikrini sevdim aslında. Siz ne diyorsunuz? Bu trendi kent yaşamına nasıl uyarlarız?

- Ceylan Atınç: Aslı ben de sevdim, inanır mısın miniyi özlemişim. Etek boyu ile aynı ceketlerle, daha rahat kullanmak için de bileğe kadar uzun kimono veya trençkotlar ile giyebiliriz. En çok da Gwyneth Paltrow’un “Avengers” galasında giydiği hoşuma gitti, mini şort üstü ceket olarak...

Kentte mini giyme rehberi

Ceylan Atınç - Başak Dizer Tatlıtuğ - Aslı Barış

- Başak Dizer Tatlıtuğ:

Bence de mini etek ve mini şort, ceketle giyildiğinde daha dengede oluyor. O yüzden tercihim ceketle giymek. Zaten ceketle giyilince şehir ortamına ve toplantılara filan daha uygun hale geliyor. Aynı renk ve kumaştan şort-ceket takımları favorim.

Kentte mini giyme rehberi

Gigi Hadid’in üzerinde gördüğünüz aynı renk ceket ve şort takımlar çok moda.

En şık çiftler kimler?

- Aslı Barış: Serenay ve Kerem ayrılmış; Hayırlısı olsun. Stil anlamında uyumlu bir çiftti. Sizin stil kodları açısından yakıştırdığınız isimler kimler?

- Başak Dizer Tatlıtuğ:

Genç sokak stillerini en iyi, en yenilikçi kombinleyen Gigi Hadid ve sevgilisi Zayn Malik. Gerçi ayrıldılar mı bilmiyorum...

- Aslı Barış: Onları takip etmek mümkün değil zaten. Sürekli ayrılıp barışıyorlar. Ama Vogue’daki çekimleri çok tatlıydı. O kareler kaldı yadigar...

- Başak Dizer Tatlıtuğ: Hailey ve Justin Bieber da tatlı bir çift.

- Aslı Barış: Evet Justin’in yağlı saçlarını saymazsak...

- Ceylan Atınç: Justin Bieber ve Hailey 90’lar tarzını günümüze yansıtırken ilginç bir çift oldular. Benim hoşuma gidiyor.

Kentte mini giyme rehberi

90’lar tarzını iyi yansıtan ikili: Hailey ve Justin Bieber

Bikini sokakta giyilir mi?

- Aslı Barış: Bu sezonun diğer hediyesi: Artık mayo ve bikiniyi sadece plajda değil, normal yaşamda da giyiyoruz. Buna ne diyorsunuz?

- Başak Dizer Tatlıtuğ: Büstiyer sokağa indi demek daha doğru. Bikiniler büstiyer formunda olduğu için, 90’ların kaplı balenli yarım büstiyerleri de moda olduğu için kullanılıyor.

- Ceylan Atınç: Bol, yüksek belli pantolonların üzerine crop-top gibi giyiliyor artık. Aynı şekilde transparan bluz ya da gömlekle veya tişörtün içine giyiliyor. Mayoyu ben de body olarak kullanıyorum. Zımba gibi duruyor.

Kentte mini giyme rehberi

Direct Message’ın bikini üstü, büstiyer olarak da giyilebilir.

Aksesuvar modasında son durum

- Aslı Barış: Aksesuvar modasına da el atalım. Nasıl parçalar takacağız bu yaz?

- Başak Dizer Tatlıtuğ: Büyük ve renkli sallantılı küpeler, çekik çerçeveli gözlükler yeni trendlerden. Stilinize uygunsa kullanın ama, moda oldu diye değil.

- Ceylan Atınç: İnci tokalardan yeterince sıkıldıysak müjde vereyim; sanırım onlar bitiyor. Ancak çok fazla saç aksesuvarı var.  Hem bandana gibi kumaş olarak hem taç olarak hem de taşlı toka olarak...

Benim en çok sevdiğim ve kullanmaktan yaz kış vazgeçmedim aksesuvar güneş gözlüğü...

Bu yaz hem ince, renkli camlı hem de kemik ve büyük kenarlı gözlükler var.

Kentte mini giyme rehberi


Hasır ama nasıl?

- Aslı Barış: Bir hasır hadisesidir gidiyor. Hasır ayakkabılar, çantalar... Sizin dolabınızda yer var mı bu tip parçalara?

- Başak Dizer Tatlıtuğ: Bana fazla romantik geliyor ama çiçekli elbiseler, tiril tiril uçuşan etek ve bol pantolonlar ile hasır çanta ve hasır şapkalar çok güzel kombinleniyor.

- Ceylan Atınç: Bu bağlamda yazın simgesi gibi...

Ben hasır sepet tarzı çantaları seviyorum, bahçıvan tarzı terlik olarak da hoşuma gidiyor.

Ama sadece deniz kenarında, sayfiye mekanında kullanabiliyorum. İstanbul keşmekeşine uyacak bir malzeme gibi gelmiyor bana hasır.

Kentte mini giyme rehberi


 

 

 

 

 

 

 

 

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