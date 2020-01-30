Kendini spora verdi

Oyuncu Nilperi Şahinkaya yeteneği kadar güzelliği ile de adından söz ettiriyor. İşin sırrı, sporda. Nilperi Şahinkaya boş zamanlarında salondan çıkmıyor.



'Spor yapmazsam kendimi kötü hissediyorum'

Hem kondisyon, hem de ağırlık çalışıyor. Yürüyüş yapmayı da ihmal etmeyen oyuncu, “Spor yapmazsam kendimi kötü hissediyorum” diyor.







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