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Haber Giriş: 30.01.2020 - 10:08,Son Güncelleme:/

Kendini spora verdi

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Kendini spora verdi

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, kendini spora adadı. Boş zamanlarında spor yapan Nilperi Şahinkaya salondan çıkmıyor.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya yeteneği kadar güzelliği ile de adından söz ettiriyor. İşin sırrı, sporda. Nilperi Şahinkaya boş zamanlarında salondan çıkmıyor.

Kendini spora verdi

'Spor yapmazsam kendimi kötü hissediyorum'
Hem kondisyon, hem de ağırlık çalışıyor. Yürüyüş yapmayı da ihmal etmeyen oyuncu, “Spor yapmazsam kendimi kötü hissediyorum” diyor.
Kendini spora verdi


 

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