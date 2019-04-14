Kendimi yüzsüz hissediyorum
İtalyan besteci Giacomo Puccini’nin en önemli eserlerinden biri olan ‘Madama Butterfly’, yönetmen Ferzan Özpetek’in dokunuşuyla İtalyan sanatseverlerin karşısına çıkıyor.
FERZAN Özpetek, Napoli’nin ünlü San Carlo Tiyatrosu’nda “Madama Butterfly” operasının yönetmenliğini yapacak. 16 Nisan’da perde diyecek oyunun provalarına hız veren dünyaca ünlü yönetmen,“Benim Butterfly’ım 50’li yıllarda Amerikan stilinde bir kadın. Butterfly’ın büyük Doğu imparatorluklarının geleneklerindeki gibi kırmızı bir gelinliği olacak” dedi. Başrollerinde Evgenia Muraveva ve Saimur Pirgu’nun paylaştığı opera için Özpetek, “Sinemada da, operada da kendimi yüzsüz hissediyorum. Baş karakterler sahnede gerçek anlamda sevişecek” yorumunu yaptı. Biletleri aylar öncesinden tükenen müzikalin başrolleri için Özpetek, “Evgenia Muraveva’nın canlandırdığı Cio Cio-San kararlı, ne yaptığını biliyor, din değiştiriyor, kırılgan değil, kurban değil” diye konuştu. Aslında kurbanın Saimir Pirgu’nun oynadığı Pinkerton’un olduğunu da belirten Özpetek, “O bir kukla, bir av. Birbirlerini delice istiyorlar ve gerçekçi anlamda sahnede sevişiyorlar” dedi.
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