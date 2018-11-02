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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
02.11.2018 - 14:44, Son Güncelleme:

Kendime yaptığım en büyük iyilik yogaya başlamak

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Kendime yaptığım en büyük iyilik yogaya başlamak

Oyuncu Mine Tugay, şu sıralar yogayla yakından ilgileniyor. İzmir’de yoga eğitimi alan oyuncu, bu spora başladıktan sonra kendisinde gördüğü değişimi Women’s Fitness dergisine anlattı.

Skandalsız bir kariyer geçmişiniz var. Bunun avantajları olduğu kadar dezavantajlarını da gördünüz mü?

- Dezavantajlarıyla ilgilenmiyorum. Ben böyleyim; özel hayatımı göz önünde yaşamayı tercih etmiyorum ve sadece işimle var olayım istiyorum. Bir yandan şuna da inanıyorum özellikle oyunculukta; magazinde hayat hikayesini bildiğiniz, her dakika gözünüzün önünde olan birinin sahiciliğine inanmıyorsunuz.

Sizi uzun zamandır ekranlarda göremiyoruz. Sebebi seçicilik midir?

- Evet, seçiciyim biraz çünkü zaten set ortamı yorucu olabiliyor. Hikayesine çok güvenmediğim işlerin içinde olmak veya role bir şey katamayacağımı düşündüğüm işlere evet demek, bana çok etik bir davranış gibi gelmiyor. Aslında bazı talihsizlikler de oldu. Mesela başladığım bir iş, iki bölüm çekilmesine rağmen iptal edildi. O iş için yaklaşık altı ay beklemiştim ve diğer işleri reddetmiştim.

KİMSENİN MUTLULUĞUMU BOZMASINA İZİN VERMEM

Sanat sizin için ne ifade ediyor?

- Sanat görüleni görünür kılan bir araç. Coşkun zekanın ürettiği, “Şu andaki biçimi bakımından bu dünya mümkün olan tek dünya değildir” diyenlerin işi. Benim için ise beslendiğim, direnme gücü veren, ilham dolu, sezgisel ve evrensel, büyüleyici bir sığınak.

Duygusal zekanızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Öyle mi?

- Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Kendimi iyi tanıyorum, çabuk empati kurarım. Çevremdeki insanları önemserim, kimsenin neşemi ve mutluluğumu bozmasına izin vermem.

Yogayla çok ciddi ilgileniyorsunuz. İyi geliyor mu?

- Yogaya başlamam, kendime yaptığım en büyük iyiliktir. Yoga, sevginin kendi özümüzde olduğunu hatırlatan, içinizdeki güçle tanıştıran, olanı bütün açıklığıyla görmenizi sağlayan, sınırlarınızı keşfettiren ve bu sınırların değişimini gözlemlediğiniz çok kıymetli bir yolculuk.

Yoga eğitimi de aldınız galiba değil mi?

- Yıllardır hayal ettiğim ama zamansal engellerden dolayı başlayamadığım eğitimlere bakıp hayıflanarak geçirdiğim birkaç sene sonunda, İzmir Yoga’daki Deniz Selay Çamlıbel’in eğitimini görünce çok heyecanlandım. Vaktim de vardı ve bunu kaçıramazdım.

Çünkü eğitim vermek benim için kıymetli olan bir şeyi paylaşmak demek.

Hem kendi öğrenme sürecinizi de geliştiren hem de dönüştüren bir şey.

O yüzden atlayıp İzmir’e gittim ve şahane sınıf arkadaşlarımla beraber eğitmenlik evresine eğitimimiz sonunda geçiş yaptık.

 ARKADAŞLARIMA YOGA DERSİ VERİYORUM

 ◊ O zaman yoga dersleri de vereceksiniz yani öyle mi?

- Evet, çok istiyorum ders vermek ama şimdilik sadece arkadaşlarıma ders veriyorum. Benim için çok ilham verici oluyor. Bana göre, nefes-beden farkındalığını kendimize her gün hatırlatmalıyız. Yoga bize verilmiş bir hediye.

Başka spor yapıyor musunuz?

- Aletli pilates vazgeçilmezim. Duruşunuz ve esnekliğinize büyük destek. Kick boks öğrendim, bir süre yaptım. Bisiklete binmeyi de severim.

Spor yaptıktan sonra nasıl besleniyorsunuz?

- Su tüketimini çok önemli buluyorum. Çünkü vücudun spor sonrası ihtiyaç duyduğu en temel şey, kaybettiği sıvıyı geri kazanmak. Bu konuda uzman değilim tabii ama spor sonrasında 45 dakika içerisinde karbonhidrat ve protein ağırlıklı beslenmek gerektiği söyleniyor.

Biraz da bakım ritüellerinize gelirsek, saçlarınıza ve cildinize nasıl bakım yapıyorsunuz?

- Bakım kremleri, serumlar bazen de hindistancevizi yağı kullanıyorum. Setlerde çok fazla maşa kullanıldığı için saçın nemi çok azalıyor. O yüzden saçımı nemlendiren ürünler kullanmaya özen gösteriyorum. Cildime ise sabah ve gece krem sürerim, her hafta maske ve peeling uygularım.

CANIM İSTERSE GÜZEL YEMEK YAPARIM

Yemekle ve yapmakla aranız nasıl?

- Yemek yapmakla aram çok çok iyi değil ama canım isterse çok güzel yemek yaparım. Yemek yemek ise haz aldığım bir şey.

Özellikle de lezzetli yemekler karşısında çok direnç gösteremem.

KENDİMİ SEKSİ BULMUYORUM

İnsanlar sizi çok seksi buluyor. Siz kendinizi nasıl buluyorsunuz?

- Öyle mi? Açıkçası ben kendimi o kadar seksi bulmuyorum ama kadın olmak çok özel bir şey.

Bunun farkında olarak yaşıyorum diyebilirim. Bir de iyi hissediyorsam ve mutluysam kendimi güzel bulurum. İyi hisseden insanların auraları genişler, belki de görünen odur.

 

 

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