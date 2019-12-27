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Hande Can
Haber Giriş: 27.12.2019 - 08:37,Son Güncelleme:/

Kendall’dan ilham al Aleyna

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Kendall’dan ilham al Aleyna

Aleyna Tilki’ye böyle elbiseleri yakıştırıyorum ama bu gencecik yaşında bıcır bıcır görünmek yerine neden koca kadın gibi giyinmekte ısrar ettiğini anlayamıyorum.

Biraz Hailey Baldwin Bieber, Kendall Jenner gibi isimlerin tarzlarından ilham alsa kendisi için çok daha iyi olacak.
O elbisenin altına giydiği opak çorap ve platformlu ayakkabılarla daha çok yolu varmış gibi gözüküyor...

Kendall’dan ilham al Aleyna

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