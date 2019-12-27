Hande Can
Haber Giriş: 27.12.2019 - 08:37,
Kendall’dan ilham al Aleyna
Aleyna Tilki’ye böyle elbiseleri yakıştırıyorum ama bu gencecik yaşında bıcır bıcır görünmek yerine neden koca kadın gibi giyinmekte ısrar ettiğini anlayamıyorum.
Biraz Hailey Baldwin Bieber, Kendall Jenner gibi isimlerin tarzlarından ilham alsa kendisi için çok daha iyi olacak.
O elbisenin altına giydiği opak çorap ve platformlu ayakkabılarla daha çok yolu varmış gibi gözüküyor...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle