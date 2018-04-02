Kenan Işık’ın son durumu nasıl?
Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Kenan Işık, 2014 yılının Mart ayında, İstanbul'da gittiği spor salonunda ayağının kayması sonucu yere düşmüş ve başını çarpmıştı. Komada yaşam mücadelesini sürdüren Işık'ın tedavisi evinde devam ediyor. Sanatçının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Dört sene önce 21 Mart'ta gittiği spor salonundaki saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu yere düşen ve kafasını sert zemine çarptıktan sonra komaya giren Kenan Işık'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Uzun bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra Almanya’ya bir kliniğe götürülen Kenan Işık’ın tedavisi şu an evinde devam ediyor.
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