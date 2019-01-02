Kenan Erçetingöz kimdir?
Kenan Erçetingöz, İzmir'de doğup büyümesinin ardından 80'li yıllarda İstanbul'a yerleşmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitim alan Kenan Erçetingöz, bu aşamanın ardından mesleki kariyerindeki ilk adımı Yeni Asır'da atmıştır. Peki, kariyer basamaklarını bu aşamadan sonra tırmanmaya başlayan Kenan Erçetingöz kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Kenan Erçetingöz, 1962 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi'ni kazanmasının ardından İstanbul'da ikamet etmeye başlayan Erçetingöz, 1980 yılında Yeni Asır Gazetesi'nde çalışmaya başlamıştır. Çektiği bazı fotoğraflarla dikkat çeken Kenan Erçetingöz, bir süre sonra muhabirlik görevine 1985 yılı itibariyle Sabah Gazetesi'nde devam etmeye başlamıştır.
Buradaki kariyerine magazin alanında devam eden Erçetingöz, magazin müdürlüğü görevine getirilmiş ve Şamdan ekiyle birlikte yeni bir süreci başlatmıştır.
2000'li yılların başlarında kurmuş olduğu magazin sitesi, 2008 yılı itibariyle televizyon ekranlarında yaptığı programlar, Kenan Erçetingöz'ün kariyerinde yeni pencereler açmıştır.
Kenan Erçetingöz’ün ilk eşi Birsen Erçetingöz’den Levent adında bir oğlu vardır. Daha sonra oyuncu Burcu Kıratlı‘nın annesi Gül Hanım ile 1995 yılında evlendi. Burcu Kıratlı’nın üvey babasıdır..
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