Kemeri alırsam milyonerim

◊ Ne zamandır Antalya’da kamptasın?

- Aşağı yukarı 2.5 aydır buradayım. 2 haftada bir Almanya’ya gittim geldim. Onun dışında hep buradaydım.

◊ 23 Şubat’ta Dünya Süper Orta Sıklet Şampiyonluğu için ringe çıkacaksın. Bu maçın önemi ne?

- Bu mücadele, Türk boks tarihinin en büyük maçlarından biri. WBC (World Boxing Council) tarihinde ilk kez bir Türk, Dünya Şampiyonluğu için ringe çıkacak ve Altın Kemer için mücadele edecek. Bir Türk olarak gurur verici.

◊ Maç nerede olacak?

- Maçın yeri değişti, daha büyük bir stada alındı. Amerika’da Minneapolis’te ringe çıkacağız.

◊ Maça ilgi fazla olduğu için mi daha büyük bir stada alındı?

- Evet, Amerika’da boks bizdeki futbol gibi. Rakibim de Amerikalı, maça ilgi daha da fazla. Ama inşallah onları kendi evlerinde hayal kırıklığına uğratacağız.

◊ Bu büyük mücadelede rakibin kim?

- Anthony Dirrell... Eski dünya şampiyonu... Altın Kemer’i bir kere kazanmış ama daha sonra kaptırmış. Şimdi yeniden kemeri eline almak için benimle mücadele edecek.

◊ Rakibinle Los Angeles’ta yapılan basın toplantısında yüz yüze geldin...

- Evet, söylememiz gerekenleri söyledik.

◊ 1 ay sonra ringde karşılaşacağın adamla yüz yüze olmak nasıl bir duygu?

- Psikolojik bir savaş oluyor. Ama ben orada mesajımı verdi. Herkes, “Bu Türk tehlikeli” dedi.

◊ Maç için bahisler açıldı mı?

- Evet, oranlar birbirine yakın. Yüzde 52’ye yüzde 48 gibi... Yüzde 52 almasının sebebi de ev sahibi olması...

Maçı kazanırsam şampiyonlar ligindeyim

◊ Avrupa’da unvanın var mı?

- WBC International’da Orta Sıklet şampiyonu oldum ve kemer aldım. Bu kemerler, dünya sıralamasında yukarı çıkmanızı sağlıyor.

◊ Sıralamada şu an kaçıncı sıradasın?

- Ben 2 numarayım, rakip 1. Altın Kemer için mücadele edeceğiz. Daha önceki şampiyon sıralamanın dışında. Çünkü dopingli çıktı, sistemin dışında kaldı.

◊ Şampiyon dopingli çıktığı için mi bu maç yapılıyor?

- Evet. Şimdi biz onun elinden alınan kemer için yarışacağız.

◊ Altın Kemer’i kazanırsan senin için ne değişecek?

- Maçı kazanırsam artık şampiyonlar liginde olacağım. Mike Tyson’la aynı kulvarda yer alacağım. Mesela o unvanı kazanmış bir boksör, 365 milyon dolara bir televizyon kanalı ile 11 maçlık bir anlaşma yaptı.

◊ İnşallah kazanırsın...

- İnşallah abi, çok yaklaştık. Çok emek verdim, gençliğimi çürüttüm.

◊ Nerelisin?

- Sivaslıyım.

◊ Sivas’tan çok sporcu çıkıyor...

- Benden önce hiç boksör çıkmamış ama çok güreşçimiz var. Hamza Yerlikaya ve Ahmet Ayık, hep Sivas’tan çıkma. Yiğidin harman olduğu yer diye boşuna demiyorlar (Gülüyor)

◊ Boksa nasıl başladın?

- Mahallemizin bakkalı sayesinde... Okuldan sonra her gün oraya giderdik. Sinan Abi de bizi çok severdi. Bir gün baktım, elinde çanta bir yere gidiyor. “Nereye gidiyorsun” diye sordum, “boksa” dedi. Beni de götürmesini istedim. Beşiktaş Kulübü’nün boks okulu o zaman Akaretler’deydi. Bizim eve çok yakındı. Boksu da çok sevdim. İlkokulda birinciydim. Ama boksa başlayınca notları ikinci plana attım. Kendimi boksa verdim.

◊ Milli sporcusun değil mi?

- Evet... Beşiktaş’tan sonra Fenerbahçe’ye geçtim. Fenerbahçe’den sonra yolum daha da açıldı. A Milli Takımı’na girdim.

Boks, korkak adam işi değil

◊ Rakibin Anthony Dirrell’den korkuyor musun?

- Korku olayını aştık artık. Korksan buralara kadar gelemezsin, yarı yolda patlarsın. Boks, korkak adam işi değil.

◊ Tedirginlik var mı?

- Tedirginlik yok da stres var. Kampa da zaten o stresi yenmek için giriyorsun.

◊ Maça çıkmadan önce bir uğrun var mı?

- Yok... Sadece maçtan önce ailemi arıyorum. O aldığım mağlubiyetten sonra çok önlemler aldım.

◊ Ne gibi önlemler?

- 1 ay kala maça telefon görüşmelerini çok kısıyorum. Telefon olayı sıkıntılı. Mesela Bayer Münih takımının bir dönem performansı çok düşüyor. Teknik direktörleri çocuk gibi futbolcuların telefonlarını ellerinden alıp kampa sokuyor. İnan takımın performansı düzelmiş.

Aşk benden uzak olsun

◊ İdolün kim?

- Sinan Şamil Sam... Zaten Akdeniz Oyunları’nda madalya aldıktan sonra “Ben büyük yerlere geleceğim” dedim. Sinan Abi’nin menajeri Ahmet Öner’e ulaştım. Bana “Amatör kariyerin iyi, sen devam et. Ben seni bulurum” dedi.

◊ Bu cevap seni hayal kırıklığına uğrattı mı?

- Hayır, ben ısrarcı olmaya devam ettim. Ahmet Abi, Kübalı birkaç boksörü Amerika’ya getirmiş. Ama işler kötü gidiyor, maçlarda yenilmişler. Bu arada Ahmet Abi’yi Boks Federasyonu ve Fenerbahçe’den de “Onu alma” diye telefon ediyorlar. Ancak kararlığımı görünce ikna oldu.

◊ Ve maçlara çıkmaya başladın...

- Evet, Ahmet Abi bana maç verdi. İlk maçımın ardından 8-9 ay boşluk oldu. Ardından ikinci maçıma çıktım. Üçüncü maçımı Ahmet Abi’nin Amerikalı bir arkadaşı izliyor, “bu kim” diye soruyor, Türk olduğumu öğrenince de çok şaşırıyor. “Bu adam Meksikalılar gibi boks yapıyor. Bunun üstüne düşün, yetenek” diyor.

◊ Boksta en iyiler Meksika’dan mı çıkıyor?

- Meksikalı ve Amerikalılar, bu işin en iyileri...

◊ Profesyonel arenada ilk nasıl ses getirdin?

- Altıncı maçımda, Miami’de Amerikalı Glen Johnson’ı yendim. Onu kendi evinde yenmem, herkesi şok etti. İbadet gibi antrenman yapıyorum.

◊ Sevgilin yok mu?

- Yok... Konuştuklarım oluyor ama asıl aşkım işim. Ciddi ilişki, kız arkadaş yasak. Aman diyorum, benden uzak olsun.

Geliyorum, erkeksen durdur beni

◊ Otoriteler senin dövüş stilini kime benzetiyor?

- Menajerim stilimi “geliyorum, erkeksen durdur beni” diye özetliyor. (Gülüyor)

Ama final maçında stil değiştireceğim, karşı taraf çok şaşıracak. Çünkü onlar, benim hemen öne gelip baskı yapmamı bekliyorlar. Ama bu sefer daha kontrollü olacağım.

◊ Rakibinin daha önceki maçlarını izliyor musun?

- Evet, hoca ile her gün izleyip çalışıyoruz.

◊ Maçta kendi eldivenlerini mi kullanıyorsun?

- Hayır, federasyon maçtan 1 saat önce getirip veriyor. Sadece eldiven türleri var, sen daha önceden hangisini giymek istediğini söylüyorsun.

◊ Yüzündeki izler ne zaman oldu? (Gözünün altı ve yanağı mor...)

- Geçen gün antrenman yaparken... Kafamızda kaskla antrenman yapıyoruz, ona rağmen böyle oluyor.

◊ Büyük bir sakatlık geçirdin mi?

- Yok.

◊ Canın çok acıyor mu maçta yumruk yediğin anda?

- Adrenalin çok yüksek olduğu için o an hissetmiyorum. Ama maçtan sonra ilk 3-5 gün ağrılarım oluyor.

Hak ettiğim ilgiyi görmüyorum

◊ Maça nasıl hazırlanıyorsun?

- Sabah 06.00’da mesaim başlıyor. İlk günler 3 idman yapıyordum. Şimdi 2’ye düşürdük. Bir de rakibimin stiline benzer boksörleri para karşılığı buraya getirip onlarla maç yapıyorum.

◊ Ne yiyor, içiyorsun? Diyetisyenin var mı?

- Var, Ahmet Abi çok üstüme düşüyor. Kampın ilk bölümünde protein ağırlıklı besleniyordum, şimdi karbonhidrat ağırlıklı besleniyorum.

Çünkü maç antrenmanları başladı, enerji lazım. Bir de sıkletimize düşmek için diyete de gireceğim. Sıkletimden 5 kilo ağırım, maça kadar o 5 kiloyu vereceğim.

◊ Her galibiyet sonrasında ringde Türk bayrağı ile tur atıyorsun...

- Evet, ben gidip Almanya adına da maçlara çıkabilirdim. Ama biz Ahmet Abi ile “Biz Türküz, Türk bayrağı ile çıkacağız” dedik. Kendimizi satmadık.

◊ Türkiye’de hak ettiğin değeri gördüğüne inanıyor musun?

- Hayır, inanmıyorum. Kafes dövüşü yapan Çeçen Khabib bile benden daha fazla ilgi görüyor. Bizim ülkemizde bir yanlışlık var. Biz bu vatanın çocuğuz. Ben Sivaslı Avni Yıldırım’ım...

Beklediğim ilgiyi görmediğim zaman üzülüyorum.

Benim uğruna mücadele ettiğim Altın Kemer’i zamanında kendi sıkletinde Mike Tyson ve Muhammed Ali takmış.

Benim aslında daha fazla sahiplenilmem gerekiyor.

◊ Boks Federasyonu destekliyor mu?

- Federasyon sağ olsun yine maçlarımıza geliyor.

◊ Maçtan maça mı destek veriyor?

- Öyle demeyelim, kimseyi yargılamak istemiyorum ama başarımın hakkı bu değil.

◊ Sen boks tarihinin en büyük maçına çıkarken Spor Bakanlığı ne diyor?

- Herkes tebrik ediyor. Ama inanıyorum ki kemeri aldığımda her şey değişecek.

İbrahim Tatlıses her maç sonrası ağlayarak telefon açıyor

◊ Kerem Bürsin’i “Bu Şehir Arkandan Gelecek” dizisindeki boks sahneleri için sen çalıştırdın değil mi?

- Evet, beraber antrenman yaptık. Çok beyefendi biri...

◊ İyi boks yapıyor mu?

- Yapıyordu ama emekli oldu şimdi. (Gülüyor) Kerem Abi, Serenay (Sarıkaya) ile Almanya’daki maçımı izlemeye de geldi...

◊ Sanat dünyasından başka kimlerle dostsun?

- Arda Turan güzel bir dostum, çoğu ile diyaloğum var. Hatta kariyerimin başında İbrahim Tatlıses sponsorluğumu yaptı. İbrahim Amca, her maçtan sonra, “Ağlatıyorsun oğlum beni” diyerek gözyaşları içinde arar beni...

13’ü nakavt, 21 maç kazandı

◊ Bugüne kadar kaç profesyonel maça çıktın?

- 22.

◊ Kaçını kazandın?

- 21’ini kazandım, bir tek 2017’de IBO Süper Orta Sıklet Dünya Şampiyonluk Maçı’nı kaybettim.

◊ Kaç maçı nakavtla kazandın?

- 13’ü nakavt.

◊ Peki kaybettiğin maçta sen mi nakavt oldun?

- Evet.

◊ Nasıl bir his nakavt olmak?

- Çok kötü... Görmediğim bir yumruktan gittim.

◊ Görmediğim yumruk demek?

- Bir aparkat geldi, rakibim çok kaliteli bir isimdi. Yumruk beklemediğim anda gelince nakavt oldum.

Bir de 15 maç yenilmemiştim, rehavete kapıldım. Ringe çıktım ama kafam başka yerdeydi. Önce kendinle savaşı yeneceksin ki rakibini yeneceksin. Ben onu yapamadım orada.

◊ O yenilgiden sonra kendini nasıl toparladın?

- Maçtan sonra herkes benim psikolojimin bozulduğunu düşündü.

Ama ben İstanbul’a gelir gelmez çalışmalara başladım.

Bir kondisyoner hocayla anlaştım. Gece 12’den sonra bir boks salonunu açtırıp antrenman yapıyordum. Daha sonra Almanya’ya gidip orada da bir hoca ile çalıştım.

Ardından Mike Tyson’ın hocasıyla Amerika’da antrenmalar yaptım.

◊ Yeniden yükselişin nasıl oldu?

- Bu çalışmalardan sonra çıktığım maçta Amerikalı Derek Edwards’ı yendim...

Dünyaya bak abi, hangi boksör yenildikten sonra geri dönmüş?

Bu futbolda da var. Çok iyi bir futbolcunun performansı düşüyor ve kötü bir takıma transfer oluyor.

Ardından yükselişe geçip geri dönemiyor. Ama ben başardım. Çok çalışınca Allah da yoluna açıyor.

Boksta efsane olmak istiyorum

◊ Ringde bir lakabın var mı?

- Mr. Robot.

◊ Bu maçı kazanırsan ne yapacaksın?

- Dinleneceğim... Şampiyon olursam unvan koruma maçı için çalışmaya başlarım. Ondan sonra efsane olmaya çalışırım. Boksta efsane olmak isterim.

◊ Yaşın kaç şimdi?

- 27.

◊ Kaç yaşına kadar maçlara çıkılabiliyor?

- Kendine iyi baktığın sürece çıkarsın. 40’a kadar, 51’e kadar yapanlar var... Ama adama bakıyorsun 30 yıl çikolata bile yememiş.

◊ Sen yiyor musun tatlı filan?

- Ara sıra yiyoruz. Biz de insanız canımız çekiyor. (Gülüyor) Ama kamplarda yemiyorum. Kamplarda sisteme uyuyorum. Hoca ne derse o... Sabah saat 04.30’da kapıya vuruyor, hadi diye. “Ya hocam 6’da kalkalım” demiyorum, hemen antrenmana gidiyorum. Antrenmanlarım aynı Amerikan boks filmleri gibi geçiyor. Bazen ağlayasım geliyor. Çek beni, al sonra o görüntüleri filmlerde kullan.

◊ Ağlayacak duruma getirecek kadar çalıştırıyor mu seni?

- Valla öyle. Bir de konuşarak da beynini yoruyor.

◊ Kimin hocasıydı daha önce o?

- Lennox Lewis hocasıydı. Bu hocayı da bana veren de Lewis...Ahmet Abi, WBC’nin yıllık kongresi için Ukrayna’ya gitmişti.

Orada denk geliyorlar, benden söz açılıyor. Benim maçlarımı izliyor. “Hocasını değiştir, ben sana mükemmel bir hoca vereceğim” diyor.

Sonra kendi hocasını bana verdi. Fahri menajerim gibi benimle ilgileniyor.

Kemeri alırsam milyonerim

◊ Boksörler çok büyük paralar kazanıyor. Sen de bu süreçte büyük paralar kazanabildin mi?

- Daha kazanamadım ama o paraları kazanmak için kapıdayım. Ahmet Abi, beni Amerika’ya getirince “Seni okyanusa getirdim hadi yüz” dedi.



◊ Bu maçı kazanırsan milyonerler kulübüne mi gireceksin?..

- Ne milyonu abi... 23 Şubat’taki maçı kazanıp kemeri ele geçirince multimilyonerlik kapısı açılıyor...