Kemer Country’de alışveriş şenliği

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKemer Country’de alışveriş şenliği
GeriMagazin Kemer Country’de alışveriş şenliği
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Magazin
09.04.2018 - 16:26, Son Güncelleme:

Kemer Country’de alışveriş şenliği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kemer Country’de alışveriş şenliği

Kemer Country’de her pazar “Bol Pazar Alışveriş Şenliği” kurulacak. Bu pazar, ziyaretçilerine farklı alanlarda alışveriş keyfi yaşatacak.

Babson Üniversitesi’nde okurken tanışan Sinan Oktay, Mehmet Uğurluoğlu ve İzer Meşulam’ın dostlukları, yıllar sonra ortaklıkla taçlandı. Üç arkadaşın birlikte kurduğu Arkaköy Organizasyon A.Ş.’nin ilk işi, “Bol Pazar Alışveriş Şenliği” oldu.

Kemer Country’de alışveriş şenliği

Proje kapsamında Kemer Country Club’da bir etkinlik alanı kuruldu. Alanda, Ödemiş ve Ayvalık pazarı gibi orijinalliğini koruyan, Barcelona’daki La Boqueria ve Londra’daki Old Spitalfields Market pazarları örnek alındı.

Göktürk ve Kemer Country sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği pazar, bundan böyle her pazar günü sabah saat 09.00’dan akşam 21.00’e kadar açık olacak. Tekstil ve mobilya markalarının indirimli ürünlerinin de satılacağı pazarda ayrıca çeşitli seminer ve atölye çalışmaları yapılacak.

Kemer Country’de alışveriş şenliği

İzer Meşulam - Mehmet Uğurluoğlu - Sinan Oktay

Kemer Country’de alışveriş şenliği

Meltem Demirören Oktay - Kıvanç Oktay - Sinan Oktay

Kemer Country’de alışveriş şenliği

Rakel Meşulam - Meri Anavi -  Elza Karavil - Lika Konfino - Ceni Simoni - Tuna Arditi

Kemer Country’de alışveriş şenliği

Yelda Demirören - Sanem İçil

Kemer Country’de alışveriş şenliği

Sandra - Nino Erer

Kemer Country’de alışveriş şenliği

Hasan - Tülin Yurdakul

Kemer Country’de alışveriş şenliği

Nuri - Rakel Meşulam

Kemer Country’de alışveriş şenliği

Erhan Kamışlı 

Kemer Country’de alışveriş şenliği

Demet Hanif - Relin Malki - Deniz Hanif

Kemer Country’de alışveriş şenliği

Atilla Sezer - Sevda Tokat - Önder Argoç

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Erkekler bazen çok güzel özür diler: Affedilmek için yazılmış 6 kült parça

Keşke monitörü görmeseydim

'Yaza girerken jinekomasti ameliyatına talep artıyor'

'Avantgarde' kimdir; neye denir?