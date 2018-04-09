Kemer Country’de alışveriş şenliği
Kemer Country’de her pazar “Bol Pazar Alışveriş Şenliği” kurulacak. Bu pazar, ziyaretçilerine farklı alanlarda alışveriş keyfi yaşatacak.
Babson Üniversitesi’nde okurken tanışan Sinan Oktay, Mehmet Uğurluoğlu ve İzer Meşulam’ın dostlukları, yıllar sonra ortaklıkla taçlandı. Üç arkadaşın birlikte kurduğu Arkaköy Organizasyon A.Ş.’nin ilk işi, “Bol Pazar Alışveriş Şenliği” oldu.
Proje kapsamında Kemer Country Club’da bir etkinlik alanı kuruldu. Alanda, Ödemiş ve Ayvalık pazarı gibi orijinalliğini koruyan, Barcelona’daki La Boqueria ve Londra’daki Old Spitalfields Market pazarları örnek alındı.
Göktürk ve Kemer Country sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği pazar, bundan böyle her pazar günü sabah saat 09.00’dan akşam 21.00’e kadar açık olacak. Tekstil ve mobilya markalarının indirimli ürünlerinin de satılacağı pazarda ayrıca çeşitli seminer ve atölye çalışmaları yapılacak.
İzer Meşulam - Mehmet Uğurluoğlu - Sinan Oktay
Meltem Demirören Oktay - Kıvanç Oktay - Sinan Oktay
Rakel Meşulam - Meri Anavi - Elza Karavil - Lika Konfino - Ceni Simoni - Tuna Arditi
Yelda Demirören - Sanem İçil
Sandra - Nino Erer
Hasan - Tülin Yurdakul
Nuri - Rakel Meşulam
Erhan Kamışlı
Demet Hanif - Relin Malki - Deniz Hanif
Atilla Sezer - Sevda Tokat - Önder Argoç
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