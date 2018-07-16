Kemer Country’de kupa heyecanı
Kemer Country Club’daki Bol Pazar’da bu hafta Dünya Kupası finali coşkusu yaşandı.
Sinan Oktay, İzer Meşulam ve Mehmet Uğurlu’nun hayata geçirdiği, spor ve doğa tutkunlarının buluşma noktası Kemer Country Club’da her pazar kurulan Bol Pazar’da bu hafta futbol rüzgarı esti. Caz grubu Jazzmatiz’in dinletisiyle renklenen Bol Pazar’ı ziyaret edenler, maç saatine kadar stantları gezip alışveriş yaptı. Gilette ve Yapı Kredi Crystal’ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda sporseverler final maçını dev ekranda izledi. Fransa’nın Hırvatistan’ı 4-2 yenerek kupayı kazandığı nefes kesen karşılaşma, futbol tutkunlarına keyifli anlar yaşattı.
Etkinliklere devam
Bol Pazar’ın kurucu ortaklarından İzer Meşulam, her hafta farklı bir etkinlik düzenlediklerini söyledi: “Kültürümüzde herkesin sevdiği pazar konseptini biraz değiştirdik, bir etkinlik alanı oluşturduk. Burada alışveriş yapmak dışında güzel yemek yiyeceğiniz, pilates ve yoga yapabileceğiniz, canlı müzik dinleyip keyifli vakit geçireceğiniz bir ortam var. Bu hafta Dünya Kupası etkinliği düzenledik, önümüzdeki günlerde başka etkinlikler de yapacağız.”
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