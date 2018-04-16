Kemer Country’de keyifli pazar
İstanbul’un seçkin simalarının bir araya geldiği Kemer Country’de ikincisi düzenlenen ‘Bol Pazar’ etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.
Kemer Country, geçtiğimiz hafta sonu sporseverlerle doğa âşığı isimleri buluşturdu. Pek çok etkinliğin yer aldığı alanda önceki gün “Bol Pazar” alışveriş şenliğinin ikincisi gerçekleşti.
Sinan Oktay, İzer Meşulam ve Mehmet Uğurluoğlu’nun gerçekleştirdiği organizasyona bu hafta yenilikler de eklendi.
Türkiye’nin dört bir yanından gelen taze meyve ve sebzelerin yanı sıra Taco Department, Carnaval Hotdog, Ozzies Kokoreç gibi markalar da etkinlikte yerini aldı.
Doğa, lezzet, çocuk etkinlik alanları ve müzik performanslarını aynı çatı altında toplayan Bol Pazar’a Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, Meltem Demirören Oktay, Revna Demirören, Kıvanç Oktay, Alinur Türker, Derya Baykal, Adil Benardete ve Jülide Ateş de katıldı.
Misafirler, güneşli havada alışveriş yapıp farklı lezzetler tadarak keyifli anlar yaşadı.
Güneş Yavuzer - Deniz Orkuş - Kamile Çelebi
Sinan Oktay - Erdoğan Demirören - Meltem Demirören Oktay - Revna Demirören
Yelda Demirören - Sinan Oktay
Jülide Ateş - Emre İskeçeli
Göksel - Berna Karaevli
Alinuri Türker - Kıvanç Oktay
İzer Meşulam - Sinan Oktay - Mehmet Uğurluoğlu
Vanessa ve Raisa Sason
Revna Demirören - Ralf Sason
Derya Baykal
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