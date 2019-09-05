Kelebek’ten mutlu haber
Hürriyet Gazetesi Magazin Servisi muhabiri Behlül Aydın, ihracat müdürü Gökçe Balta ile evlendi.
27 Nisan’da Şişli Evlendirme Dairesi’nde nikâh masasına oturan genç çift, düğünlerini ise geçtiğimiz pazar günü Trabzon’un Sürmene ilçesinde yaptı. Düğüne çiftin akrabaları ve yakınları katılırken, konuklar gece boyunca kemençe eşliğinde horon oynadı. Gökçe Balta gecede Tolga Çam imzalı gelinlik giyerken, Behlül Aydın’ın damatlık tercihi Levon Kordonciyan oldu.
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