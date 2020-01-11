‘Kel Mahmut’un saç hassasiyeti

Konferansa usta oyuncunun kızı Güner Özkul ile oyuncu Engin Çağlar konuşmacı olarak katıldı. Münir Özkul’un gençlik yıllarında saçlarına çok önem verdiğini anlatan Engin Çağlar şöyle konuştu: “Rahmetli saçlarına çok iyi bakardı. Saçları döker diye hiç tarak kullanmazdı. Daha sonra döküldü tabii. Münir Özkul’un bu hassasiyetini bilen yapımcılar da buna gönderme yapmak için onun Hababam Sınıfı’ndaki karakterine ‘Kel Mahmut’ dediler.”





‘İSTANBUL FIRLAMASI’



Güner Özkul da bir katılımcının “Babanızı gerçek yaşamda nasıl tanıtırsınız?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Babam Bakırköy’de büyümüş gerçek bir İstanbulluydu. Sanatçı kaprisi olmayan bir insandı. Sette herkesle yemek yer, beraber oturur ve arkadaş olurdu. Çocuklarıyla da arkadaş gibiydi. Onu anlatmaya saatler yetmez ama İstanbul kültürünü tam anlamıyla yansıtan, hani ‘İstanbul fırlaması’ derler ya, öyle biriydi.”