Kazı kazan oynadı
Aleyna Tilki, önceki akşam Cihangir’deki Rose Marine adlı mekandaydı.
Arkadaşlarıyla sohbet eden genç şarkıcı, Milli Piyango satıcısını görünce yanına çağırdı. Kazı kazan oynayan Tilki, mekan çıkışında etrafını saran çocuklara da harçlık dağıttı.
Bunları beğendim
Mekan çıkışı basın mensuplarına poz veren Aleyna Tilki, daha sonra fotoğraflarını görmek istedi. Çekilen kareleri inceledikten sonra da şöyle dedi: “Son zamanlarda biraz kilo aldım ama bu fotoğrafları çok beğendim, zayıf çıkmışım. Lütfen bunları kullanın.”
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