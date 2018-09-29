Kazandıklarıyla iki daire aldı!
Ünlü şarkıcı Merve Özbey, kazancını gayrimenkule yatırdı.
‘Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları’ projesinde seslendirdiği ‘Vuracak’ şarkısıyla yaz sezonunun en çok dinlenenleri arasında yer alan Özbey, önceki gün 1 milyon lira ödeyerek iki daire satın aldı. Genç popçu biri Çekmeköy’de diğeri Pendik’te, yatırım amaçlı aldığı iki dairenin tapu işlemlerini de aynı gün yaptı. Özbey, yurtdışına yatırım yapan bir çok ünlü ismin aksine ilk gayrimenkul yatırımlarını Türkiye’den yana kullandı.
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