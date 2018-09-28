"Kazandığım para yediğim küfre değmedi"
25. Adana Film Festivali’nde usta isimlere Emek Ödülleri verildi. Ödülü kazananlar arasında Coşkun Göğen de vardı. Ünlü oyuncu ödülünü alırken yaptığı konuşmada 500 sinema filminde oynadığını ancak aldığı paranın yediği küfre yetmediğini söyledi.
ADANA Film Festivali’nde önceki gece 25’inci Yıl Emek Ödülleri dağıtıldı. Çiğdem Tunç’un sunduğu törende aralarında Hasan Yıldız, Dündar Aydınlı Yılmaz Terzioğlu, Necdet Kökeş, Yavuz Karataş ve Coşkun Göğen’in de olduğu usta isimlere Emek Ödülleri verildi. ‘Tecavüzcü Coşkun” lakaplı oyuncu Coşkun Göğen, 500 sinema filminde oynadığını ancak aldığı paranın yediği küfre değmediğini söyledi. Göğen’in sözleri davetliler tarafından büyük alkış topladı. Tören için kentte bulunduğu sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden Yakup Yavru’nun ödülünün Adana Sinema Müzesi’nde sergileneceği belirtildi. Gökhan KESKİNCİ / DHA
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