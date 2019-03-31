“Kazanç 90 bin TL mi? O ne ya?”
CAN Yaman, iki yıl önce rol arkadaşı Selen Soyder’e sette bardak fırlatıp hakaret ettiği iddiasıyla mahkemelik oldu.
Önceki akşam Bebek Lucca’dan çıkarken görüntülenen Yaman, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Gazetecilerin “Dava sonucunda 7 bin 830 lira ceza aldınız. Bu konuda ne söylemek istersiniz?” sorusuna oyuncu “Ödemeyeceğim” yanıtını verdi. Soyder’e karşı dava açmayacağını belirten Yaman, günlük kazancının 90 bin TL olduğu iddialarına ise “Kazanç 90 bin TL mi? O ne ya?” sözleriyle tepki gösterdi. Oyuncu, “Hayat çok güzel, çok kısa. Negatif konuları konuşmaya gerek bile yok” diyerek oradan uzaklaştı.
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