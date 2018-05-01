Kazananlar açıklandı! Hürriyet'e 5 ödül
Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından 23’üncüsü düzenlenecek olan Altın Objektif Ödülleri’ni kazanan isimler belli oldu. Vadistanbul AVM ana sponsorluğunda, CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul ev sahipliğinde 8 Mayıs Salı akşamı düzenlenecek olan gala gecesinde yazılı ve görsel medya kategorilerinde toplam 30 basın mensubu ödüllendirilecek.
MGD Yönetim Kurulu, 23’üncü kez sahiplerini bulacak medya meslek ödüllerini almaya hak kazanan isimleri önceki gün düzenlenen bir basın toplantısıyla açıkladı.
CVK Park Bosphorus İstanbul’da düzenlenen toplantıda konuşma yapan Magazin Gazetecileri Derneği Başkanı Okan Sarıkaya, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da magazin dünyasına damga vuran haberlere imza atan meslektaşlarımızı, belirledik.
Yazılı ve görsel medya kategorilerinde toplam 30 arkadaşımız mesleki ödüle layık görüldü. Her biri birbirinden iyi bu çalışmalarından dolayı MGD yönetimi olarak kıymetli meslektaşlarımızı kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz” dedi.
Hürriyet Gazetesi yazarlarından Cengiz Semercioğlu, Selda Bağcan’la yaptığı “Gaza geldim tuzağa düştüm” başlıklı röportajıyla yazılı basın röportaj dalında ödül alacak.Sayit Durmaz, Hürriyet Kelebek’te yayınlanan “İlk kez el ele” haberiyle ödül almaya hak kazandı.
Fotoğraf dalında Deniz Boy, Hürriyet Kelebek’teki “Denizde Yoga” haberiyle ödüle layık görüldü.
Haber dalında ödüle layık görülen muhabirlerden biri de Hürriyet Kelebek’teki “İdo’nun yeni aşkı” haberiyle Behlül Aydın oldu.
Hollywood ünlüleri ile yaptığı röportajlarla tanınan Barbaros Tapan, Jennifer Lawrence ile yaptığı röportajıyla ödül alacak.
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