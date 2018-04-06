Kaynanalar dizisinin Tijen'i Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä± Prof.Dr. Sevda Aydan hayatÄ±nÄ± kaybetti

Kaynanalar dizisinin Tijen'i ünlü sanatçÄ± Prof.Dr. Sevda Aydan hayatÄ±nÄ± kaybetti
TÃ¼rkiyeâ€™nin Kaynanalar dizisinde canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Tijen karakteriyle tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± opera sanatÃ§Ä±sÄ± , oyuncu , ressam Prof.Dr. Sevda Aydan bu sabah saatlerinde Ä°zmirâ€™de Alsancak Devlet Hastanesi'nde hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Aydanâ€™Ä±n cenazesinin Cenazesi yarÄ±n gÃ¼nÃ¼ Alsancak Hocazade Camii'nde kÄ±lÄ±nacak Ã¶ÄŸle namazÄ±ndan sonra AlaÃ§atÄ± MezarlÄ±ÄŸÄ±na defnedileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Â Sevda AYDAN, soprano, dizi oyuncusu (Ä°stanbul 1930).
Ankara Devlet KonservatuvarÄ± Åžan (1951) ve Opera (1953) bÃ¶lÃ¼mlerini bitirdi. Ankara Devlet OperasÄ±nda Traviata operasÄ± ile sanat hayatÄ±na atÄ±lan sanatÃ§Ä±, Manon Lesco, Salome ve Carmen operalarÄ±nda baÅŸrolde oynadÄ±. 1962â€™de Rusya'nÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine Erivan, Tiflis ve Baku operalarÄ±nda sahneye Ã§Ä±ktÄ± ve Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerde konserler verdi. 196 'de Ankara Devlet OperasÄ±'ndan ayrÄ±lan sanatÃ§Ä± Ã§eÅŸitli gazino ve kulÃ¼plerde hafif batÄ± mÃ¼ziÄŸi alanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Televizyon dÃ¼nyasÄ±nda TRT'nin tv dizisi Kaynanalar'daki Tijen rolÃ¼ ile tanÄ±ndÄ±.
Sevda Aydan, eski milli basketbolcu Efe Aydan ve tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ege Aydan'Ä±n annesidir.
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