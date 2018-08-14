Cankat Ergin kimdir? Cankat Ergin'in hayatına ilişkin bilgiler
Cankat Ergin, 52 yaşında hayatını kaybetti. Kaygısızlar, Melekler Adası, Reyting Hamdi gibi başarılı yapımlarda imzası bulunan Cankat Ergin, bir süredir ALS hastalığıyla mücadele ediyordu. İşte Cankat Ergin'in hayatına ilişkin bilgiler
Cankat Ergin, önceki gün ağırlaştı ve Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak dün akşam saatlerinde yaşam savaşını kaybetti.
Cankat Ergin, 14 Ağustos Salı günü ikindi namazından sonra, Mudanya Kumyaka Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası, Kumyaka Mezarlığı'ndan son yolculuğuna uğurlanacak.
1966 yılında Çanakkale'de doğan Cankat Ergin Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.
Ergin'in televizyon için çektiği diziler:
Kaygısızlar (1994), Aynalı Tahir, Unutabilsem (1998), Kuzgun, Nilgün (1999), Şöhret Tutkusu (2000), Benimle Evlenir misin (2001), Derya Deniz, Herşey Aşk İçin, Reyting Hamdi (2002), Melekler Adası (2004), Sev Kardeşim (2006), Tatlı Bela Fadime (2007), Para=Dolar (2008), Aile Saadeti (2009), Ateşe Yürümek (2010), Araf Zamanı (2012)
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