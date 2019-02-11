Kaybolmuşlukların arasında ruhumu ararken...
Oyuncu Nur Fettahoğlu, kızı Elisa Güzin'in 3'üncü doğum gününde sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı...
Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, kızı ve eşi Levent Veziroğlu ile bir fotoğrafını paylaşıp altına "Kaybolmuşlukların arasında ruhumu ararken , bana nefes oldunuz. Sizinle tazelendim, ışık buldum , bana beni hatırlattınız yeniden ve daha güçlü! Can verdiniz... iyi ki sizinle yeniden doğdum , iyi ki benimlesiniz " notunu düştü.
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