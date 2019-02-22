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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
22.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kayahan siyah çelenk yolladı

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Kayahan siyah çelenk yolladı

Demet Sağıroğlu, Suat Kavukluoğlu’nun NTV Radyo’daki “Müzik Defteri” programına konuk oldu. Kariyerine Kayahan’a vokalistlik yaparak başlayan Sağıroğlu, ilk solo sahne performansı sorulunca unutamadığı bir anısını anlattı.

“Sehpa değişti” dedi

Kayahan, müzikteki babamdı. Bir gün “İlk albümünü ben yapacağım” dedi. Ondan bir tarih istedim, söz aldım. Sehpaya çizik attı. O tarih geldi, çattı. Ama ortada albüm
yok. “Kayahan abi ama bu tarihte söz vermiştiniz, sehpaya çizik attınız” dedim. “Sehpa değişti” dedi.

Ben gidiyorum abi

Şehrazat ve Uzay Heparı’dan da albüm teklifi gelmişti. “O halde ben gidiyorum Kayahan abi” dedim. Bana küstü. Solo sahne performansı yapmaya başladım. Kayahan’ı da davet ettim. Mekana siyah çelenk gönderdi. Çelengin üzerine bütün müzisyenlerin adını yazdırmıştı, benim adım en alttaydı.

 

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