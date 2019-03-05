Kaya Çilingiroğlu kimdir kaç yaşında?
Kaya Çilingiroğlu, yer aldığı programlar ve magazin dünyasında isminin anılmasıyla birlikte internet üzerinden araştırılan isimler arasında yer alıyor. Almanya'da dünyaya gelen ve bir süre sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınan Kaya Çilingiroğlu, Türk yüzme milli takımının kaptanlığını da üstlenmiştir. İşte, Kaya Çilingiroğlu kimdir sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
Kaya Çilingiroğlu, 1964 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir.
Saint Michel Fransız Lisesi'nde lise eğitimine başlamasının ardından, iki yıl sonra Yıldız Lisesi'ne geçiş yaparak lise eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra Tıp Fakültesine devam etmiştir ve fakülteyi dördüncü sınıfta bırakmıştır. 1985 yılından 1990 yılına kadar, balıkçılık, bar işletmeciliği, sigortacılık, emlakçılık ve borsa işleri yapmıştır. Yine bu süre içerisinde "2019" isimli bir radyonun ortaklığı ile bir GSM bayiliği ve başka bir reklam ajansına ortaklık yapmıştır. 1990 yılında Ayşem Saraçoğlu ile yaptığı evliliği bitirmiş ve 1993 yılında flört etmeye başladığı Hülya Avşar ile 1997 yılında Paris'te evlenmiştir. Bu evliliğinden, 1998 yılında Zehra adını verdikleri bir kız çocukları olmuştur. Çift 2005 yılında boşanmış ve Kaya Çilingiroğlu 2009 yılında Feraye Tanyolaç ile evlenmiştir. Kaya Çilingiroğlu, Feraye Tanyolaç ile evlendiğinde 2,5 yaşında bir erkek çocukları bulunmaktadır. Bu süre içerisinde, çok sık bir şekilde magazin gündeminde kalmışlardır.
Galatasaray Yüzme Şubesinde 8 yıl süreyle yüzücülük yapan Çilingiroğlu, ardından Türk Yüzme Millî Takımının kaptanlığı görevine kadar yükselmiştir. Ayrıca Çilingiroğlu'nun racketball ve golf sporlarında da Türkiye şampiyonlukları bulunmaktadır. Çilingiroğlu, Beşiktaş JK kongre üyesidir.
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