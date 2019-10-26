Kavram kargaşası
Naz Elmas’ın kombinine bakarken derin bir “off” çekmek istiyor insan...
İlk izlenimim: “Aaa ne güzel, Naz Elmas bebek bekliyor!”
Ama suçum yok; çuval kesimli elbisesi beni yanılttı.
Üstelik bu şekilsiz elbise bir şekilde iddialı; leopar desenli.
Elmas, hızını alamamış, bunu dantelle takımlamış ve tam bir kavram kargaşası yaratmış.
Ayakkabılar etkisiz eleman ama bakımsız saçları kötü bir hava estiriyor.
Son söz “postacı” stili asılan bavulumsu Chanel çantada...
Şöyle özetleyelim: Chanel, Chanel olalı böyle eziyet görmedi...
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