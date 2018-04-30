Katılım rekoru
Kemer Country Club ve İstanbul Mazda Türkiye’nin düzenlediği Mazda Jinba Ittai Cup 2018 Engel Atlama Binicilik Yarışmaları, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen final yarışlarıyla sona erdi.
Binicilerin gösterdiği yoğun ilgiyle organizasyonda Türkiye kapalı manej katılım rekoruna imza atıldı.
Dört kategoride gerçekleşen yarışmaların sonunda Siec Nectar Des Roches isimli atıyla Necmi Eren birinci oldu. Eren, ödülünü Mazda Türkiye Pazarlama ve Satış Direktörü Mert Güçlüer’in elinden aldı.
Mert Güçlüer-Mustafa Eren-Necmi Eren
Chico adlı atıyla yarışan Uğur Yılmaz ikinci oldu.
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