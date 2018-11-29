Katie yeniden evleniyor
Tom Cruise'un eski eÅŸi Katie Holmes, yeniden evlenmeye hazÄ±rlanÄ±yor.
ÃœnlÃ¼ aktÃ¶r ile evliliÄŸinden Suri adÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunan Holmes, bir sÃ¼redir gÃ¶zlerden uzak ÅŸekilde aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Jamie Foxx ile Paris'te evlenmeye karar verdi.
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Ä°nternetteki radaronline.com'un iddiasÄ±na gÃ¶re Katie Holmes ile Jamie Foxx, gelecek yÄ±l Paris'te hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirecek. 2013 yÄ±lÄ±ndan bu yana gÃ¶zlerden uzak ÅŸekilde flÃ¶rt eden Katie Holmes ile Jamie Foxx, kÄ±sa bir ayrÄ±lÄ±k sÃ¼reci de yaÅŸadÄ±. Daha sonra bir araya gelen Ã§ift, sonunda evlenmeye karar verdi.
Ã‡ifte yakÄ±n bir kaynak Katie Holmes'un Foxx ile evlenmek iÃ§in Ã§ok uzun sÃ¼re beklediÄŸini ve sonunda onunla gerÃ§ekten evlenmek istediÄŸine karar verdiÄŸini sÃ¶yledi. Ä°ddialara gÃ¶re Ã§ift bir sÃ¼redir New York'ta 56 milyon dolar deÄŸerindeki bir evde birlikte yaÅŸÄ±yorlar.
Katie Holmes, 2006 ile 2012 arasÄ±nda Tom Cruise ile evliydi. Oyuncunun, bu evlilikten Suri adÄ±nda 12 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±zÄ± var. Jamie Foxx ise eski iliÅŸkilerinden 1994 doÄŸumlu ve 2009 doÄŸumlu iki kÄ±z Ã§ocuk sahibi oldu.
FOTOÄžRAFLAR: BACKGRID UK, BACKGRID USA
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