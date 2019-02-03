Kate Middleton Türk markasını nasıl keşfetti?

- Aslı Barış: Haftayı moda gündemi açısından sevindirici bir haberle noktaladık: Kate Middleton, Türk markası olan Manu Atelier imzalı bir çanta taşıdı. Peki düşes nasıl oldu da bu markayı keşfetti?

- Başak Dizer Tatlıtuğ: Aslında uzun süredir yurtdışında da satışta olan bir Türk markası. İngiltere’de ilk kez satılıyor. Bu sebeple Kate Middleton’a ulaşması daha kolay olmuştur. Harika bir haber tabii ki. Gurur verici.

- Aslı Barış: Çanta, normalde düşesin kullandığı modellere kıyasla biraz farklı. Middleton genelde clutch taşıyor biliyorsunuz. O yüzden çanta daha fazla gündem yarattı, sosyal medyayı salladı.

- Başak Dizer Tatlıtuğ: Gayet de yakıştırdım ben bu renkli el çantasını hem kombinine hem de düşese...

- Ceylan Atınç: Kate Middleton’ın Diana’nın yolunda ilerlediğini söylesek abartmış olmayız bence...

Seçimlerini çok zarif buluyorum.

Bazen bir kıyafeti 2007’den beri giyiyor gibi gazete haberleri çıkıyor, onlar benim daha da çok saygı duymama neden oluyor.

Hem kraliyet kuralları çerçevesinde olabildiğince iyi giyiniyor, hem moda algısı güçlü hem de tutumlu...

Tam bir ikon.

- Aslı Barış: Ben daha bir Meghan’cıyım.

O da geçen haftalarda Kısmet by Milka yüzük takmıştı.

Manu Atelier de çok çok sevdiğim bir marka.

İki prenses de gönüllü moda elçimiz haline geldi.

Daha ne isteriz!



Aslı Barış - Ceylan Atınç - Başak Dizer Tatlıtuğ

Trendy olacağım diye rezil olmak da var

- Aslı Barış: Geçen hafta konuştuğumuz “Seksenler geri dönüyor” konusu bazı okurlarımızda paniğe neden olmuş. Dönem Banu Alkan, Serpil Çakmaklı gibi isimlerin tarzıyla kafamıza kazındığından endişeler makul. “Fuşya far mı süreceğiz, vatkalı lame elbise mi giyeceğiz?” türü sorular aldım. Ne dersiniz?

- Ceylan Atınç: Evet, sanırım yapacağız bunları. Daha doğrusu kendimize uygun ve yakın bulduğumuz tarafından yakalayacağız bu trendi. Örneğin ben fuşya far, sedefli ruj sürmem ama vatkalı lame elbiseye varım! Karl Lagerfeld’in bir lafı var: “Trendy, pejmürdeden bir önceki duraktır.” Yani trendy olacağım diye rezil olmak da var işin ucunda... O yüzden bu tür ana akımları stilinizden sapmadan, sizi yansıtmayan, vücut ölçünüze uymayan bir şeyi seçmeden uygulamaya çalışın.

- Başak Dizer Tatlıtuğ: Zaten bir geçiş dönemi geçirdik: Çok parlak ve metalik renklerde giyinmeye başladık. Vatkalar da zaten var. Ama o dönemi maksimalizmi daha yumuşamış şekli ile uyguluyoruz. Beyaz çizme, şeffaf PVC kumaşlar, metalik montlar, renkli farlar, kalın kaşlar, pembe ruj, kısa saç, kalın topuk ayakkabılar var. Ama yeni halleriyle. Sivri uçlu stilettolar, koyboy çizmeleri de yeniden yorumlanıyor zaten, birebir 80’lerdeki gibi giymiyoruz. Etkilerini alıyoruz. Yani panik yok.

- Aslı Barış: İtiraf ediyorum ben severim o dönemi. Belki çok küçük olup o ara moda olan hiçbir şeyi giyemememden dolayı. Ama aşırı krepeli, önü yumurta şeklinde, kelebek tokayla toplanmış saç modelleri geri gelirse isyan ederim, net!



Dağda şıksan üşüyorsundur

- Aslı Barış: Sömestir başladı başlayalı herkes dağdan kare paylaşıyor Instagram’da. Dağ şıklığı konusunda fazla fikrim yok. Benim gibileri bir aydınlatır mısınız?

- Ceylan Atınç: Dağda şıksan üşüyorsundur; net. Şaka bir yana, ski ve apre-ski olmak üzere iki konsept var dağ modasında. Biri pist, diğeri kayak sonrası kıyafetleri. Pistte snowboard’cuların bol pantolonları yerini 90’lar slim görünümlerine, dar salopetlere, hatta 80’lerin üstü montlu beli kemerli tulumlarına bıraktı. Apre-ski’de ise eski kürk botlar yok umarım artık; renkli bağcıklı kaba tabanlı botlar, parlak tayt üstüne renkli boğazlı kazaklar ve tabii ki eldivenler...

- Başak Dizer Tatlıtuğ: Askılı, desenli ve vücuda tam oturan kayak tulumları çok favori, işte bir 80’ler yansıması daha. Neon renkler de öyle. Renkli camlı büyük kayak gözlükleri de olmazsa olmaz. Kalın yünlü saç bantları yine 80’lerin kayak modasından. Kalın tabanlı, su geçirmeyen pvc kar botları, uzunlu kısalı moda. Moon Boot en favori marka. Ugg’lar ve apres-ski tüylü botlar out. Over size metalik montlar ve takımlar çok var.



Instagram’da bu aralar en çok beğeniyi kayak görselleri topluyor. Influencer Rachel Araz’ın havalı paylaşımı buna güzel bir örnek.



Vücuda tam oturan kayak tulumları çok moda.



Yazın arzu nesnesi

- Aslı Barış: Yaza dair enteresan “arzu nesnesi” parçalar gündeme gelmeye başladı. Sosyal medya paylaşımları gösteriyor ki Hermès’in çıkardığı bu terlik, benzerleriyle milletin ayağından çıkmayacak. Sizin görüşlerinizi alalım: Giyer misiniz, giydirir misiniz?

- Başak Dizer Tatlıtuğ: Bana biraz Birkenstock’u anımsattı. Rahattır herhalde. Güderi olması da iyi.

- Ceylan Atınç: Başak’a katılıyorum: Birkenstock bunu yaptı zaten. Twigy de yaptı, her marka yaptı.

Aklıma gelen bir soru: Hermès yaptı diye bu modelin en pahalı versiyonunu almalı mıyız?

Gerçi ben her halükarda üzerinde H harfi olan bir sandaleti giyeceğimi sanmıyorum.

- Aslı Barış: Bana son derece itici geldi.

Konu rahatlıksa rahat olan bir sürü alternatif var. Tabii zevk meselesi.

Ben Gucci’nin arkası tüylü baba terliklerine de ısınamamıştım mesela. Zevkler ve renkler tartışılmaz.



