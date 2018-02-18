Filmle ilgili nasıl tepkiler alıyorsunuz?
- Çok seven de var, hiç sevmeyen de... Herkesi aynı anda mutlu etmek mümkün değil. Filmimizden, kalitesinden, içeriğinden, esprilerinden son derece memnunuz. Filmlerimle hırslar üzerinden bağlar kurmuyorum. İnsanların da bunun bir iş olduğunu ama hayatımı yönetmediğini bilmelerini istiyorum. Bu filmde 13 yaş sınırı var. Karakter daha Amerikanvari, farklı bir kafa.
Bu film “Recep İvedik”le çok kıyaslandı. Bu durum sizi rahatsız etti mi?
- Bu film “Recep İvedik”le mukayese edilemez. Yaptığımız farklı filmlerle kendimizi sınıyoruz. Bizim için antrenman gibi oluyor. Sadece “Recep İvedik” yapan biri olmak istemiyorum. Değişik şeyler denemekten kimseye zarar gelmez.
“Kayhan” filminde komedi dolu bir intikam hikayesini anlatılıyor. Siz intikam almayı tercih edenlerden misiniz?
- Ben pek intikam almam. Daha çok Allah’a havale ederim ve susarım. Ama tabii intikam almak istediğim insanlar da oldu hayatımda.
Sıradaki çalışmalarınız neler?
- Ara vermeden yeni projeler için çalışmaya başladık. “Recep İvedik 6” ve “Celal ile Ceren 2” üzerinde yoğunlaşıyoruz.
MUTLU EŞ
MUTLU HAYAT
Filmlerinizle olduğu kadar mutlu evliliğinizle de konuşuluyorsunuz. Örnek çiftler arasında gösteriliyorsunuz. Özellikle eşiniz Selin Gökbakar için yaptığınız Instagram paylaşımlarınız övgü dolu yorumlar alıyor. Bu konuda erkeklere ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?
- Biraz kendilerine çekidüzen versinler. Eşlerine güzel sözler söylesinler. Kazanan hanımlarımız olsun. “Happy wife, happy life” (Mutlu eş, mutlu hayat) diye bir söz var. Aslında benden daha romantikleri de var, mesela Suat Suna!
Selin Gökbakar’la bir projede rol almayı düşünür müsünüz?
- Daha bir videonun içinde yer alamıyoruz, uzun metrajı nasıl çekelim? Onunla beraber bir projede yer almayı çok isterim. Zaten ona teklif ettim ama “Senin karşında oynayamam ben, gülerim” dedi. Ama bakalım zaman ne gösterecek.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün