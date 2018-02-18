Filmle ilgili nasıl tepkiler alıyorsunuz?

- Çok seven de var, hiç sevmeyen de... Herkesi aynı anda mutlu etmek mümkün değil. Filmimizden, kalitesinden, içeriğinden, esprilerinden son derece memnunuz. Filmlerimle hırslar üzerinden bağlar kurmuyorum. İnsanların da bunun bir iş olduğunu ama hayatımı yönetmediğini bilmelerini istiyorum. Bu filmde 13 yaş sınırı var. Karakter daha Amerikanvari, farklı bir kafa.

Bu film “Recep İvedik”le çok kıyaslandı. Bu durum sizi rahatsız etti mi?

- Bu film “Recep İvedik”le mukayese edilemez. Yaptığımız farklı filmlerle kendimizi sınıyoruz. Bizim için antrenman gibi oluyor. Sadece “Recep İvedik” yapan biri olmak istemiyorum. Değişik şeyler denemekten kimseye zarar gelmez.





“Kayhan” filminde komedi dolu bir intikam hikayesini anlatılıyor. Siz intikam almayı tercih edenlerden misiniz?

- Ben pek intikam almam. Daha çok Allah’a havale ederim ve susarım. Ama tabii intikam almak istediğim insanlar da oldu hayatımda.

Sıradaki çalışmalarınız neler?

- Ara vermeden yeni projeler için çalışmaya başladık. “Recep İvedik 6” ve “Celal ile Ceren 2” üzerinde yoğunlaşıyoruz.

MUTLU EŞ

MUTLU HAYAT

Filmlerinizle olduğu kadar mutlu evliliğinizle de konuşuluyorsunuz. Örnek çiftler arasında gösteriliyorsunuz. Özellikle eşiniz Selin Gökbakar için yaptığınız Instagram paylaşımlarınız övgü dolu yorumlar alıyor. Bu konuda erkeklere ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

- Biraz kendilerine çekidüzen versinler. Eşlerine güzel sözler söylesinler. Kazanan hanımlarımız olsun. “Happy wife, happy life” (Mutlu eş, mutlu hayat) diye bir söz var. Aslında benden daha romantikleri de var, mesela Suat Suna!

Selin Gökbakar’la bir projede rol almayı düşünür müsünüz?

- Daha bir videonun içinde yer alamıyoruz, uzun metrajı nasıl çekelim? Onunla beraber bir projede yer almayı çok isterim. Zaten ona teklif ettim ama “Senin karşında oynayamam ben, gülerim” dedi. Ama bakalım zaman ne gösterecek.