Karpuz kol trendi
Gökçe Bahadır “Doğru kombin insanı rezil de vezir de eder” savının canlı kanıtı adeta...
80’lerden yadigar karpuz kol akımı geçen yıl hayatımıza yeniden girdi. Girmez olaydı. İlkokul mezuniyeti havası estiren bu detayı o yaşlarda bile yadırgardım. Kola iki balon yapıştırılmış gibi, aşırı dramatik.
Buna rağmen Gökçe Bahadır’ın bu zor parçayı böylesine iyi taşımasına hayret ettim.
Bahadır, son dönemde Türkiye’nin en iyi giyinen kadınlarından. Seçtiği My Best Friends tasarımı da modern kumaşı ve kesimiyle karpuz kolları bile şık bir hale dönüştürmüş. Saçının ve aksesuvarlarının da sade olması tabii ki artı puan. En ufak bir abartıda ortaya bir facia çıkabilirdi.
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