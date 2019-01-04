Serdar Ortaç'ın kardeşi yoğun bakımdaydı... Teşhis konuldu!
Serdar Ortaç önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Program öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç bir süredir yoğun bakımda olan kardeşinin sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri de anlattı.
“2018’in ilk yarısı iyiydi, ikinci yarıda bir sürü sağlık problemi oldu. Önce karım kaza yaptı, sonra kardeşim yoğun bakıma alındı. Virüsü buldular. H1N1’miş kardeşim. Bebekler de bile oluyormuş. Bunun bünyesine daha ağır gelmiş. Tedavisi 7-8 gün sürecek. Ayağa kalkacağını umuyorum. 10 gün de olur diyorlar, 2 ay da…”
Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan ile hakkında çıkan ayrılık dedikodularına da yanıt verdi:
“Chloe ile her gün konuşuyoruz. Ayrılmıyoruz, ayrılık yok. Kötü bir şey yok. Boşanmıyoruz. Boşanalım diye uğraşanlar öyle yapıyor. Türk gelenekleri diyelim…”
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